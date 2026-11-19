Как вы называете на украинском языке программу, которую загружаете и устанавливаете себе на телефон? Чаще всего можно услышать два слова для ее обозначения – "додаток" и "застосунок". Даже кажется, что они являются синонимами и могут быть равноправными и взаимозаменяемыми.

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На самом деле это не совсем так. Лингвисты советуют употреблять только одно из этих слов. OBOZ.UA объясняет какое и почему.

Оба существительных с точки зрения своего происхождения являются калькой. Слово "застосунок" происходит от английского application, образованного от глагола to apply – "застосовувати". Если перевести его на русский, получится применять, прилагать. От чего и появилось приложение, попавшее в украинский язык в виде существительного "додаток".

В то же время при переводе несколько исказился смысл слова. Ведь "приложение" перевели по аналогии, так же, как оно переводится в значении чего-то, что добавляется, служит дополнением к чему-то – "додаток" к документу, брошюра с дополнительными материалами к печатному периодическому изданию. И получился такой себе испорченный телефон.

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Поэтому, чтобы не использовать двойную кальку и пользоваться более точным существительным, языковеды рекомендуют называть такие программы "застосунок". Ведь вы применяете ("застосовуєте") их в своей повседневной жизни – общаетесь через них, слушаете музыку, смотрите кино и сериалы, управляете своими финансами, следите за здоровьем, играете в игры и так далее.

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