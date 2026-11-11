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"Засвітла" или "засвітло"? Как правильно говорить о времени суток перед сумерками

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
15
"Засвітла" или "засвітло"? Как правильно говорить о времени суток перед сумерками
Для украинских наречий, в том числе для обозначающего светлую часть суток, характерно окончание на -а. Источник: Pexels

Часто родители, отпуская ребенка гулять одного, просят его вернуться до того, как на улице стемнеет. Но как правильно написать это одним метким словом на украинском языке – "засвітла" или "засвітло"?

OBOZ.UA изучил словари и рекомендации языковедов, чтобы разобраться в нюансах. Оказывается, правильный вариант только один.

Итак, чтобы одним словом назвать время суток до наступления сумерек, пока дневной свет еще в полной силе, в украинском языке употребляем наречие "засвітла" с буквой а в конце. Написание через о является ошибкой и следствием длительной русификации – в русском языке это слово действительно пишут "засветло".

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''Засвітла'' или ''засвітло''? Как правильно говорить о времени суток перед сумерками

Толкование слова "засвітла". Источник: Скриншот

Так же пишем и наречие-антоним – "затемна". "Вийти з дому засвітла, а повернутися затемна".

Также можно употреблять синонимы:

  • завидка;
  • завидна;
  • повидному;
  • повидну.

Если же говорим о темном времени суток, то здесь можем заменить "затемна" на:

  • присмерком;
  • поночі;
  • смеркома;
  • до світання;
  • як стемніє.

Обратите внимание, украинским наречиям в целом свойственен суффикс -а в конце слова (не окончание, ведь наречия являются неизменяемыми словами). Так же пишем близька, здалека, донедавна, довкола, дарма, допізна и так далее.

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