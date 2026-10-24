''Занимаемся обедами, олимпиадами, реформами НМТ...'' Преподаватель заявил о коллапсе украинского образования и обратился к МОН: дальше – катастрофа!

Украинское образование оказалось на грани коллапса, ведь за четыре года полномасштабной войны власти так и не выработали четкую стратегию обучения в условиях постоянных угроз безопасности. Об этом заявил актер, режиссер и преподаватель Александр Мирошниченко.

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Своими соображениями он поделился в Facebook-сообществе "Батьки SOS". Автор призвал трезво оценить ситуацию в образовании и определить, какие проблемы требуют первоочередного внимания, а не сосредотачиваться на второстепенных вопросах.

По словам Мирошниченко, сегодня среди родителей и учителей сформировались две группы: те, кто понимает масштаб проблемы, и те, кто делает вид, будто ничего особенного не происходит. Он подчеркивает, что украинское образование сталкивается с беспрецедентными вызовами, для которых нет готовых решений. "Сегодня и школьное, и высшее образование из последних сил держатся на энтузиазме учителей и поддержке родителей, которые четко осознают ситуацию. Но "запас прочности" заканчивается", – написал он.

По мнению автора публикации, за последние четыре года власти не разработали действенного алгоритма организации обучения в новых условиях. Отдельные инициативы, в частности создание подземных школ в Харькове, не решают проблему системно. Мирошниченко также раскритиковал Министерство образования и науки, которое, по его оценке, ограничивается рекомендациями, а не вырабатывает решения, и сосредотачивается на отдельных проектах, например организации питания для всех учеников. Вместо этого педагоги фактически остались один на один с вызовами войны.

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"По сути, педагоги брошены на произвол судьбы. Надеяться, что ситуация с безопасностью улучшится и появится возможность вернуться к более или менее нормальному обучению, было бы очень наивно. Что дальше? У кого есть ответ?", – задается вопросом педагог. Мирошниченко подчеркнул, что образовательная система должна была заранее подготовиться к длительному обучению в опасных условиях, а не ждать неопределенного будущего.

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Первыми, по мнению автора поста, с кризисом могут столкнуться учреждения высшего образования. Он напомнил, что в прошлом году МОН обязало университеты существенно повысить плату за обучение, хотя, по его словам, многие учреждения были против такого решения. "Сейчас возникла ситуация, когда люди платят большие деньги, но обучения не получают. Потому что все это онлайн-обучение – фейк. Поэтому будут судебные дела против вузов. За невыполнение условий контракта", – предупредил он. И добавил, что у министерства было четыре года, чтобы разработать алгоритмы безопасного обучения, но этого сделано не было.

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Следующими под угрозой могут оказаться школы. По словам Мирошниченко, долго обучать детей в укрытиях, не приспособленных для полноценных занятий, или дистанционно чрезвычайно сложно. "Дальше будут не "образовательные потери" (как это тактично называют), а именно КОЛЛАПС ОБРАЗОВАНИЯ. Ведь "запас прочности" у учителей весьма ограничен. И родители начинают задавать вопросы о том, насколько можно назвать образованием то, что происходит сейчас. И это не вина учителей", – указал педагог.

Причиной такой ситуации Мирошниченко называет отсутствие представления о стратегии существования образования в условиях войны. "Занимаемся чем угодно. Обедами, олимпиадами, реформами НМТ, борьбой с гаджетами и прочим. Но не видим, что развлекаться подобным можно до определенного предела. Дальше – катастрофа", – написал он.

В конце Мирошниченко подчеркнул, что не пытается пугать, а призывает признать реальный масштаб проблемы. По его убеждению, обществу и власти нужно различать первоочередные и второстепенные задачи и не игнорировать неприятную реальность только потому, что ее трудно принять.

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