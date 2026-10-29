''Зеесушний'', ''різьбяр'' и ''впівсили'': 10 самых сложных слов Радиодиктанта национального единства 2026

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия ударила по железнодорожному вокзалу в Днепре, 14 человек погибли, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоРоссия ударила по железнодорожному вокзалу в Днепре, 14 человек погибли, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриТяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именемТяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именемДональд Трамп"Не забывайте, я прошел тесты": Трамп снова назвал себя "очень умным человеком с высоким IQ". ВидеоЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогнозРасчет стоимости электроэнергии. ИллюстрацияДолги за коммуналку могут стоить квартиры: с какой суммы в Украине разрешают забирать единственное жилье"Белый дом становится на колени перед Путиным": Обама резко осудил политику Трампа и вспомнил об украинцах. Видео"Белый дом становится на колени перед Путиным": Обама резко осудил политику Трампа и вспомнил об украинцах. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Зеесушний", "різьбяр" и "впівсили": 10 самых сложных слов Радиодиктанта национального единства 2026

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
210
"Зеесушний", "різьбяр" и "впівсили": 10 самых сложных слов Радиодиктанта национального единства 2026
Хитрый Артур Дронь доставил хлопот участникам Радиодиктанта 2026. Источник: Facebook / Артур Дронь

Интрига наконец раскрыта – "Суспільне. Культура" опубликовало текст Радиодиктанта национального единства 2026. Небольшое эссе Артура Дроня наделало шума в соцсетях, ведь содержало немало сложных в написании слов.

OBOZ.UA собрал десятку слов, правописание которых вызвало больше всего трудностей. Объясняем, почему они пишутся именно так.

Зеесушнийглавный камень преткновения этого Радиодиктанта. Это суффиксальное образование от аббревиатуры ЗСУ. Согласно действующему правописанию, такие слова пишутся строчными буквами. А фонетическая запись слов (как слышим, так и пишем), свойственная украинскому языку, побуждает нас использовать в нем две буквы е подряд. Аббревиатуру ЗСУ правильно читаем как [зе-ес-у], а значит, образованное от нее прилагательное передаем на бумаге с использованием гласных букв.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,4 т.
"Пингвины все вывезли". Учитель-блогер потроллил организаторов Радиодиктанта из-за неожиданной "переклички"
1,4 т.
"Пингвины все вывезли". Учитель-блогер потроллил организаторов Радиодиктанта из-за неожиданной "переклички"
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,1 т.
"Учиться никогда не поздно": 83-летний дедушка из Украины начал изучать немецкий и стал звездой сети. Видео
1,1 т.
"Учиться никогда не поздно": 83-летний дедушка из Украины начал изучать немецкий и стал звездой сети. Видео
Алина МилсентАлина Милсент
1,0 т.
Какой стакан наполнится быстрее всех: головоломка
1,0 т.
Какой стакан наполнится быстрее всех: головоломка

Кстати, в "Суспільном" отметили, что написание "ЗСУшного" не будут считать ошибкой. Ведь именно в таком виде слово является элементом авторской орфографии писателя Артура Дроня, который создал текст диктанта. Впрочем, такое написание не является нормативным.

''Зеесушний'', ''різьбяр'' и ''впівсили'': 10 самых сложных слов Радиодиктанта национального единства 2026

Суспільне не будет засчитывать написание "ЗСУшний" как ошибку. Источник: Скриншот

Блокпости и держкордони – это сложносокращенные слова, в каждом из них по две основы ("блокувальний пост" и "державний кордон" соответственно). Такие слова в украинском языке пишутся слитно. Как и "Кабмін", "адмінресурс", "медзаклад" или "мультфільм".

Різьбяр – здесь так и просится апостроф, но после двух корневых согласных (в нашем случае это зб) апостроф не ставится. По той же причине мы пишем "морквяний" и "медвяний"

Пів хвилини – согласно действующему правописанию, несклоняемое числительное пів в значении "половина" пишется отдельно от существительного.

Впівсили – а вот это слово уже нужно писать слитно. Ведь это сложное наречие, образованное из нескольких основ. Так же пишем "натщесерце", "обабіч" та "стрімголов".

Гіперсильно – если в слове есть иноязычная первая часть, которая определяет количественное проявление чего-либо, то такое слово пишется слитно. "Гіпер" – греческое слово, означающее "сверх", "сверху", а значит, "гіперсильно" пишем без дефиса. Как и, например, диагноз "гіпертонія".

Часопростір и слововживання – снова сложные слова из двух основ, но на этот раз с соединительной гласной. Между "час" и "простір", а также между "слово" и "вживання" здесь стоит о. Поскольку она выполняет именно соединительную роль, такое слово не разделяем. Так же пишутся и аналогичные по строению слова "Водохреща", "чорнозем" или "важкоатлет".

Росзлонити – еще одно слово из Радиодиктанта, которого не найдешь в словарях. В нем оно употребляется с существительным "шторы" в значении раскрыть, раздвинуть. Но это интересный и неочевидный пример того, как используется в украинском языке префикс роз-. По правилам правописания он ничем не отделяется от основы. Ведь спальник зеесушный все "розстібали" тоже одним словом и не сомневались в этом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему фраза Эктора Хименеса-Браво "на балькон!" не такая уж и ошибка.

Похожие темы
Правописание Украиныукраинский языкАртур ДроньАртур Дронь
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!