"Вспомните почтальона Печкина": чему на самом деле учил детей мультфильм "Простоквашино" и при чем тут Путин

Советский мультфильм "Простоквашино" мог приучать детей мириться с бедностью, не стремиться к большему и воспринимать собственные потребности как нечто второстепенное. А его современное продолжение в России уже открыто используют в пропагандистских целях

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На это обратил внимание украинский писатель и общественный деятель Андрей Мероник. О своих наблюдениях он рассказал в видео, опубликованном в TikTok.

Начиная разбор мультфильма, Мероник обратил внимание на образ почтальона Печкина. По его мнению, этот персонаж олицетворяет советскую систему, в которой человек вынужден мириться с бедностью и отсутствием перспектив.

"Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было", – цитирует писатель известную реплику Печкина. Он отмечает, что, как только персонаж получает велосипед, его недовольство исчезает. То есть вместо того, чтобы стремиться к лучшей жизни, человеку предлагают довольствоваться минимумом и не требовать большего.

Мероник также обратил внимание на эпизод с упоминанием "Пепси-колы". Когда пес Шарик говорит коту Матроскину о своей мечте, чтобы их корова давала газировку вместо молока, кот начинает плеваться. Писатель видит в этом высмеивание стремления к западному образу жизни и потребительским благам, которые советская идеология противопоставляла собственным ценностям. В то же время, как иронично замечает автор видео, когда "Пепси-кола" действительно появилась в продаже в СССР, желающие попробовать ее часами стояли в огромных очередях.

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Еще один показательный эпизод касается Шарика, который оказался готов поставить материальные ценности выше собственной жизни. В эпизоде, когда он идет на дно реки, поскольку держит в руках тяжелое фоторужье, он отказывается выпустить его и спастись. ""Ведь за ружье-то деньги уплачены! А моя жизнь бесплатная", – напоминает Мероник слова персонажа.

По мнению писателя, эта сцена отражает одну из худших черт общества, сформированного в условиях постоянного дефицита. Он отмечает, что целые поколения привыкали к такой системе ценностей, в которой жизнь человека менее важна, чем вещи. В этой системе сохранение даже самой простой одежды могло казаться важнее собственного здоровья.

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Отдельно Мероник упомянул современную российскую версию "Простоквашино". В новогодней серии 2025 года персонажи Матроскин и Шарик поздравляют зрителей с Красной площади вместе с Владимиром Путиным. Для автора это еще одно свидетельство того, что российская анимация продолжает работать на государственную пропаганду агрессора.

Подводя итог, писатель призвал родителей внимательнее относиться к тому, какие мультфильмы смотрят их дети. Он подчеркнул, что российская анимация не существует вне идеологического контекста, ведь ее содержание формирует система, стоящая за ее созданием.

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"Поймите одно и передайте близким: мультики в России не бывают просто мультиками, их рисовала система – и тогда, и теперь. Поэтому я вас просил, прошу и буду просить: не пускайте процесс просмотра мультиков вашими детьми на самотек, потому что еще одного поколения сторонников ОПЗЖ эта страна может не пережить", – призвал Андрей Мероник.

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