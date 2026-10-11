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Найдите 5 животных: запутанная головоломка

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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Найдите 5 животных: запутанная головоломка
Найдите на этом изображении с замком пять живых существ. Источник: Rusty Rust

Наш мозг запрограммирован так, чтобы замечать глаза и, в более широком смысле, все лицо даже там, где их на самом деле нет. Но хитрая головоломка может обмануть этот эволюционный механизм, оттачивавшийся тысячелетиями. Посмотрите на изображение ниже.

OBOZ.UA предлагает вам внимательно посмотреть на эту картинку. На первый взгляд кажется, что это пейзаж с солнцем, садящимся за роскошным замком. Однако на самом деле на этой картинке можно разглядеть 5 живых существ. Создал это хитрое изображение художник Дональд Раст. Попробуйте переиграть его в этой головоломке.

Найдите 5 животных: запутанная головоломка

Внимательный глаз разглядит здесь пять животных. Источник: Rusty Rust

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Некоторые существа могут сразу броситься вам в глаза, других придется поискать. Яркие цвета и богатая детализация изображения будут сбивать с толку. Не сдавайтесь – каждый раз, когда это произойдет, возвращайтесь к поискам.

Нужна подсказка? Вот она: на картинке спрятались два льва и три птицы. Теперь, зная, что искать, попробуйте еще раз найти всех, кто спрятался на этом пейзаже.

А ответ на эту головоломку довольно прост – в левой, высокой части замка угадывается величественная грива льва, а в правой, той, что ниже, мы видим львицу, прилегшую на траву. Крона большого дерева справа образует силуэт орла. Еще две птицы летят вдали – мы видим их над замком на фоне солнца.

Найдите 5 животных: запутанная головоломка

Ответ на головоломку. Источник: Rusty Rust

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, которой более 100 лет – в ней нужно найти скрытую фигуру астронома.

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