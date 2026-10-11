Найдите 5 животных: запутанная головоломка

Наш мозг запрограммирован так, чтобы замечать глаза и, в более широком смысле, все лицо даже там, где их на самом деле нет. Но хитрая головоломка может обмануть этот эволюционный механизм, оттачивавшийся тысячелетиями. Посмотрите на изображение ниже.

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OBOZ.UA предлагает вам внимательно посмотреть на эту картинку. На первый взгляд кажется, что это пейзаж с солнцем, садящимся за роскошным замком. Однако на самом деле на этой картинке можно разглядеть 5 живых существ. Создал это хитрое изображение художник Дональд Раст. Попробуйте переиграть его в этой головоломке.

Некоторые существа могут сразу броситься вам в глаза, других придется поискать. Яркие цвета и богатая детализация изображения будут сбивать с толку. Не сдавайтесь – каждый раз, когда это произойдет, возвращайтесь к поискам.

Нужна подсказка? Вот она: на картинке спрятались два льва и три птицы. Теперь, зная, что искать, попробуйте еще раз найти всех, кто спрятался на этом пейзаже.

А ответ на эту головоломку довольно прост – в левой, высокой части замка угадывается величественная грива льва, а в правой, той, что ниже, мы видим львицу, прилегшую на траву. Крона большого дерева справа образует силуэт орла. Еще две птицы летят вдали – мы видим их над замком на фоне солнца.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, которой более 100 лет – в ней нужно найти скрытую фигуру астронома.