Сенполия, она же узамбарская фиалка, – это комнатное растение, которым можно любоваться бесконечно. Ее пушистые листочки и фигурные лепестки радуют глаз. А еще они могут стать интересным материалом для головоломки на поиск отличий. Смотрите изображение ниже.

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Именно такую загадку предлагает разгадать OBOZ.UA. Перед вами две картинки с сенполиями, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми. Однако на самом деле между ними целых шесть отличий. Поскольку их так много, головоломка не ограничена по времени – ищите столько, сколько потребуется.

Картинка все это время будет сбивать вас с толку. Вам захочется любоваться растением, рассматривать его, из-за чего взгляд будет блуждать по картинке. Поэтому постарайтесь максимально сосредоточиться на задании. Без напряжения внимания вы вряд ли успешно справитесь с заданием.

Решать визуальные головоломки – это не только интересный досуг, но и возможность потренировать зрение, проверить внимательность и лучше узнать собственные способности. Поэтому не спешите сдаваться, если какое-то отличие все время ускользает от вашего взгляда. К подсказке переходите, только когда найдете все шесть разных частей изображения.

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А проверить себя вы можете ниже. На изображении, которое мы публикуем здесь, все отличия отмечены кружочками. Убедитесь, что их действительно шесть.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти лишнее растение.

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