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Найдите два письма на рисунке: головоломка на скорость

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read1 мин
icon 189
Найдите два письма на рисунке: головоломка на скорость
Головоломка. Источник: WMG

На этом изображении среди кучи одежды, обуви и аксессуаров спрятаны два письма. Задача кажется простой, но большое количество мелких деталей легко отвлекает внимание. Попробуйте найти оба конверта как можно быстрее и проверить свою наблюдательность. Смотрите изображение ниже.

По условиям головоломки, особенно внимательные люди могут справиться примерно за 10 секунд, тогда как многим требуется около полуминуты.

Найдите два письма на рисунке: головоломка на скорость

Головоломка. Источник: WMG

Обращайте внимание не только на крупные предметы, но и на промежутки между одеждой, полки и участки возле обуви и сумок.

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Есть и подсказка: оба письма запечатаны красным сердечком. Именно эта маленькая деталь может помочь быстрее найти нужные предметы.

Чем полезны такие головоломки

Подобные задания не определяют уровень интеллекта или остроту зрения, но могут стать полезной тренировкой для внимания.

Во время поиска скрытых предметов мозг активно отсеивает лишние детали, сравнивает формы и цвета и учится быстрее переключаться между разными участками изображения.

Такие упражнения помогают тренировать концентрацию, наблюдательность, скорость визуального поиска и способность замечать мелочи.

Итак, удалось ли вам справиться с заданием? Правильный ответ – ниже.

Найдите два письма на рисунке: головоломка на скорость

Правильна відповідь. Источник: WMG

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку со спичками, в которой один большой треугольник и два маленьких нужно было превратить в два больших и один маленький.

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