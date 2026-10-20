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Найдите все бананы: веселая головоломка

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
66
Найдите все бананы: веселая головоломка
Найдите бананы на рисунке. Источник: facebook.com/thedudolf

Известный венгерский карикатурист Гергели Дудаш, более известный под псевдонимом Дудольф, предложил очередную яркую визуальную загадку. Чтобы проверить свою внимательность и скорость реакции, посмотрите на изображение ниже.

Найдите все бананы: веселая головоломка

Головоломка с миньонами. Источник: facebook.com/thedudolf

Идея создания этой головоломки пришла художнику в голову после просмотра очередной части популярного анимационного фильма о миньонах. По словам иллюстратора, эта работа оказалась одной из самых сложных в его карьере и потребовала около трех-четырех дней кропотливого труда. Однако результат превзошел все ожидания и собрал тысячи лайков и восторженных комментариев от поклонников головоломок в социальных сетях.

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Выполнить задание оказалось не так просто, поскольку внимание постоянно отвлекается на разнообразные забавные детали. Экспрессивные выражения лиц персонажей, а также мелкие предметы в их руках создают сильный визуальный шум, мешающий быстрому поиску. Чтобы уложиться в отведенные 45 секунд, стоит сосредоточиться и тщательно просканировать каждый уголок рисунка.

Во время поиска стоит обращать особое внимание на области вокруг голов миньонов. Силуэты бананов искусно спрятаны таким образом, что их легко перепутать с ушками или элементами причесок персонажей. Такая иллюзия требует предельной сосредоточенности, ведь искомые объекты сливаются с общим желтым фоном.

Ответ на головоломку

Если вам удалось справиться с заданием в указанное время, вы обладаете исключительной наблюдательностью. Для тех, у кого возникли трудности с поиском, подсказки выделены на итоговом изображении: бананы спрятались в верхней центральной части рисунка, на правом крае посередине и в левом нижнем углу.

Найдите все бананы: веселая головоломка

Ответ на головоломку. Источник: facebook.com/thedudolf

OBOZ.UA дополнительно подготовил головоломку, в которой придется складывать треугольники из спичек.

 
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