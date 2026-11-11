Найдите желудь на картинке с листьями: справятся только люди с идеальным зрением

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"1000 на 1000 или 1500 на 1500": Зеленский подтвердил, что Украина и РФ в Абу-Даби обсуждают большой обмен пленными"1000 на 1000 или 1500 на 1500": Зеленский подтвердил, что Украина и РФ в Абу-Даби обсуждают большой обмен пленнымиИллюстрация – женщина держит долларыУкраинцы вложили рекордную сумму: где хранят деньги вместо депозитовУкраинские беспилотники атакуют Тверь и Ленинградскую область: россияне делятся впечатлениями о работе своей ПВО. ФотоУкраинские беспилотники атакуют Тверь и Ленинградскую область: россияне делятся впечатлениями о работе своей ПВО. ФотоРоссия ударила по предприятию критической инфраструктуры в Днепре: есть погибшие и раненые. ФотоРоссия ударила по предприятию критической инфраструктуры в Днепре: есть погибшие и раненые. ФотоЧеловек просматривает трудовую книжку и документы за столом с калькуляторомЧасть украинцев не сможет выйти на пенсию, требования изменят через несколько месяцев: названа важная цифраИллюстративное изображение: наличные купюры гривен и долларыБанкир рассказал, стоит ли скупать доллары: сколько стоит валбта 10 ноября"Путин живет в другой реальности": россияне заявили в Абу-Даби, что захватили половину территории Донбасса, которую контролирует Украина"Путин живет в другой реальности": россияне заявили в Абу-Даби, что захватили половину территории Донбасса, которую контролирует УкраинаРоссия атаковала юг Одесской области: есть разрушения, погибший и пострадавшаяРоссия атаковала юг Одесской области: есть разрушения, погибший и пострадавшаяРоссия атаковала критическую инфраструктуру Кривого Рога: прогремело около 20 взрывов, сообщают о перебоях с электричествомРоссия атаковала критическую инфраструктуру Кривого Рога: прогремело около 20 взрывов, сообщают о перебоях с электричествомВ Палате представителей США сорвали попытку инициировать импичмент ХегсетуВ Палате представителей США сорвали попытку инициировать импичмент Хегсету
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Найдите желудь на картинке с листьями: справятся только люди с идеальным зрением

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
30
Найдите желудь на картинке с листьями: справятся только люди с идеальным зрением
Головоломка. Источник: Betway

Разноцветные листья могут скрывать неожиданные детали. Иногда даже самым внимательным людям приходится потратить немало времени, чтобы заметить небольшую деталь среди множества похожих элементов. Посмотрите изображение ниже.

Осенняя головоломка поможет проверить внимательность и скорость зрительного восприятия. Ваша задача – найти маленький желудь, спрятанный среди листьев.

Найдите желудь на картинке с листьями: справятся только люди с идеальным зрением

Головоломка. Источник: Betway

На изображении можно увидеть множество осенних листьев разных форм и размеров. Среди них спрятался один желудь, который благодаря своей окраске почти сливается с окружающими предметами.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,9 т.
"В ответ вижу пустые взгляды". Учительница истории раскритиковала отсутствие "Энеиды" в школьной программе и разделила сеть
1,9 т.
"В ответ вижу пустые взгляды". Учительница истории раскритиковала отсутствие "Энеиды" в школьной программе и разделила сеть
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
291
Отвлекают от учебы: ученикам полностью запретят телефоны в школах Англии
291
Отвлекают от учебы: ученикам полностью запретят телефоны в школах Англии
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
69
"Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?" Карточки для развития речи детей озадачили украинцев
69
"Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?" Карточки для развития речи детей озадачили украинцев

По словам авторов головоломки, среднее время поиска составляет 28 секунд. Так что попробуйте справиться с заданием быстрее.

Внимательно рассмотрите картинку, сосредоточившись не только на цветах, но и на формах предметов. Желудь имеет характерную округлую форму и небольшую шапочку, которые могут помочь отличить его от листьев. Если не удалось найти спрятанный предмет с первой попытки, не расстраивайтесь. Попробуйте мысленно разделить изображение на несколько частей и последовательно изучить каждую из них.

Стоит помнить, что скорость решения таких головоломок не является достоверным показателем остроты зрения или уровня интеллекта. На результат влияют концентрация, особенности восприятия и даже размер изображения.

Почему поиск скрытых предметов полезен для мозга

После насыщенного дня не всегда хочется браться за сложные интеллектуальные задания. Вместо этого поиск спрятанного предмета может стать приятным развлечением, которое не требует специальных знаний или длительной подготовки.

Одно из преимуществ таких головоломок – возможность ненадолго переключиться с повседневных забот на простое и интересное задание. Вместо бесцельного просмотра новостей или социальных сетей человек получает конкретную цель, достижение которой может подарить положительные эмоции.

Кроме того, такие задания могут стать интересным совместным развлечением для семьи или друзей. Можно устроить небольшое соревнование, сравнить результаты и выяснить, кто быстрее всех заметит спрятанный желудь.

В то же время головоломки не обязательно решать на скорость. Если отказаться от секундомера, процесс поиска может превратиться в спокойное занятие, которое позволит отдохнуть от спешки и постоянной необходимости выполнять несколько дел одновременно.

Удалось ли вам найти желудь?

Правильный ответ – ниже.

Найдите желудь на картинке с листьями: справятся только люди с идеальным зрением

Найдите желудь на осенней картинке с листьями. Источник: Betway

OBOZ.UA дополнительно подготовил головоломку, в которой придется составлять треугольники из спичек.

Похожие темы
головоломкаоптическая иллюзия
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!