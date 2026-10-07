Сделайте 2 квадрата: хитрая головоломка со спичками

Некоторые задачи не требуют сложных вычислений или многошаговых логических рассуждений, но при этом заставляют мозг хорошенько поработать. Например, как эта головоломка на трансформацию фигур, выложенных спичками. Смотрите изображение ниже.

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В условиях задачи, предложенной OBOZ.UA, мы видим сетку, выложенную из восьми спичек. Вам предстоит переместить две из них так, чтобы образовались два абсолютно одинаковых квадрата. Эта головоломка не считается сложной, поэтому подойдет даже для новичков.

Чтобы успешно решать задачи такого типа, необходимо руководствоваться не только логикой, но и пространственным мышлением. Мысленно поверните фигуру в голове, подумайте, как в ней могут располагаться квадраты. И не спешите переходить к объяснению, пока не придумаете собственный вариант решения самостоятельно.

Итак, чтобы решить эту задачу, нужно закрыть одну из открытых нижних частей решетки, разобрав противоположную. Пусть у нас второй квадрат располагается слева, для этого будем разбирать правую половину. Итак, просто снимите две спички, образующие свободные концы справа внизу, и перенесите их так, чтобы закрыть аналогичную часть решетки с противоположного конца. Так образуется второй квадрат – аналогичный по размерам тому, который мы видим вверху.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую, но более сложную головоломку, в которой нужно было убрать три спички, чтобы остались три квадрата.