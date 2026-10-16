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Сделайте 3 квадрата: непростая головоломка

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
icon 18
Сделайте 3 квадрата: непростая головоломка
Чтобы решить эту задачу, нужно переместить всего три спички. Источник: roopvibes.com

Головоломка с фигурами из спичек – отличный способ проверить свою сообразительность. Сможете ли вы составить три правильных квадрата, переместив всего три спички? Смотрите изображение ниже

На выполнение задания, которое подготовил для вас OBOZ.UA, отводится 40 секунд. Перед вами решетка, выложенная из 12 спичек: переместив всего три, можно получить три квадрата.

Сделайте 3 квадрата: непростая головоломка

Переместите три спички, чтобы сформировать из решетки три квадрата. Источник: roopvibes.com

На первый взгляд конструкция может показаться сложной, ведь нужно не просто переставить спички, но и представить, как изменится форма фигуры после каждого движения. Здесь понадобятся внимательность, пространственное воображение и умение находить нестандартные решения. Чтобы достичь цели, нужно правильно определить, какие именно спички следует переместить. Каждое движение должно приближать вас к нужному результату.

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Если 40 секунд уже истекли, а вы все еще не нашли ответа, не бросайте задачу. Наибольшую пользу приносят головоломки, решенные самостоятельно. Поэтому просто дайте себе достаточно времени, чтобы завершить задание. И только тогда переходите к объяснению.

А чтобы превратить эту сетку в три квадрата, нужно просто закрыть три ее внешних части. Сделать это можно так, как показано на рисунке.

Сделайте 3 квадрата: непростая головоломка

Ответ на головоломку. Источник: roopvibes.com

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, в которой нужно было из одной стрелки сделать две.

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