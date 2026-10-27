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Сделайте 3 квадрата: непростая головоломка со спичками

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
33
Сделайте 3 квадрата: непростая головоломка со спичками
Головоломка со спичками. Источник: mindyourlogic.com

Логические задачи и головоломки отлично тренируют смекалку, требуя нестандартного подхода. Подобные задания проверяют способность находить скрытые пространственные решения и анализировать геометрические фигуры. Смотрите изображение ниже.

Сделайте 3 квадрата: непростая головоломка со спичками

Сложите три квадрата из спичек. Источник: mindyourlogic.com

Правильное перемещение элементов позволяет превратить исходную конструкцию в совершенно другую композицию.

Исходное условие задачи предполагает наличие большого квадрата из спичек и креста, расположенного над ним. Главное требование состоит в том, чтобы переставить ровно пять элементов таким образом, чтобы в результате получилось ровно три полноценных квадрата.

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При этом важно соблюдать правила: детали не должны накладываться друг на друга или свободно свисать без надежного соединения.

Прежде чем заглядывать в готовую подсказку, стоит самостоятельно попробовать найти правильную комбинацию и расположение элементов.

Такой подход помогает максимально задействовать логическое мышление и получить удовольствие от самостоятельного решения задачи.

Ответ на головоломку

Ниже на изображении вы можете увидеть, как решить задачу. Подсказка: крест из спичек не трогайте, он станет основой для образования нужного количества квадратов.

Сделайте 3 квадрата: непростая головоломка со спичками

Подсказка к головоломке. Источник: mindyourlogic.com

Стрелки указывают точные направления перемещения спичек, благодаря чему образуется сбалансированная фигура из трех квадратов.

Сделайте 3 квадрата: непростая головоломка со спичками

Ответ на головоломку. Источник: mindyourlogic.com

OBOZ.UA предлагает еще одну интересную головоломку, которая заставит вас проявить свою наблюдательность.

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