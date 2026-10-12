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Сделайте 3 треугольника: головоломка со спичками

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
icon 30
Сделайте 3 треугольника: головоломка со спичками
Переместите три спички, чтобы превратить этот куб в три треугольника. Источник: roopvibes.com

Коробка со спичками на первый взгляд кажется довольно скучным предметом. Пока вы не достанете из нее несколько спичек и не выложите их на столе, чтобы получилась головоломка с трансформацией фигур. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам очень интересную задачу на пространственное мышление. Перед вами куб, выложенный из девяти спичек. Ваша задача — переложить три из них так, чтобы фигура превратилась в три треугольника.

Сделайте 3 треугольника: головоломка со спичками

Переместите три спички, чтобы из этой фигуры получились три треугольника. Источник: roopvibes.com

Такие задачи отлично тренируют гибкость мышления, ведь часто заставляют выйти за пределы привычных шаблонов и взглянуть на конструкцию с неожиданной стороны. Но именно эту задачу простой не назовёшь, поэтому у неё нет временного лимита — вертите фигуру в голове столько, сколько вам нужно, пока не придёте к правильному выводу.

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Все еще не можете найти правильный ответ? Тогда вот вам подсказка: все треугольники должны быть одинакового размера и соприкасаться друг с другом не сторонами, а вершинами.

Итак, фишка этой задачи заключается в том, чтобы превратить трехмерную фигуру в двухмерную. Вам нужно взять верхнюю горизонтальную спичку и крайние правую и левую в нижнем ряду (обе расположены под углом) и направить их к центру фигуры, как показано на подсказке. Получатся три одинаковых треугольника, вершины которых сходятся в одной точке.

Сделайте 3 треугольника: головоломка со спичками

Ответ на головоломку. Источник: roopvibes.com

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, в которой решетку нужно было превратить в два квадрата.

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