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Сделайте 3 треугольника: головоломка со спичками

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
213
Сделайте 3 треугольника: головоломка со спичками
Как передвинуть всего две спички, чтобы из этих двух треугольников получилось три? Источник: The Minds Journal

Несколько спичек на столе могут создать беспорядок, а могут стать увлекательным развлечением и разминкой для ума. Сложите из них фигуру и попробуйте трансформировать ее, как в этой замечательной головоломке. Смотрите изображение ниже.

Перед вами два равносторонних треугольника, сложенных из 16 палочек – один большой со стороной в 4 спички и один маленький, сторона которого равна двум спичкам. Ваша задача – передвинуть всего две спички, чтобы треугольников стало три.

Сделайте 3 треугольника: головоломка со спичками

Передвиньте всего две спички, чтобы из двух треугольников получилось три. Источник: The Minds Journal

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Готовы проверить свое пространственное мышление и немного похвастаться сообразительностью? Тогда не спешите. Эта головоломка не ограничена по времени. Главное – как следует подумайте над тем, как можно преобразовать эту фигуру.

Если вам нужна подсказка, вот она – все три треугольника, которые образуются после перекладывания спичек, должны оставаться равносторонними. То есть все стороны каждого из них должны быть одинаковой длины. Итак, еще немного подумайте над этой головоломкой. И только когда придете к собственному выводу, переходите к объяснению правильного ответа.

Итак, чтобы сделать из двух треугольников три, в этой задаче нужно "вогнуть" вершину большой фигуры. Направьте вниз две спички, образующие ее вершину, так, чтобы они касались маленького треугольника. Теперь перед вами две фигуры со стороной в 3 палочки и одна – со стороной в 2. Головоломка решена.

Сделайте 3 треугольника: головоломка со спичками

Ответ на головоломку. Источник: The Minds Journal

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, в которой нужно было два треугольника превратить аж в шесть, передвинув всего 4 спички.

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