Зрительные загадки со спичками – один из самых эффективных способов размять мозг и проверить собственную смекалку в свободную минуту. Попробуйте решить новую задачу, которая заставит вас взглянуть на привычные геометрические фигуры под другим углом, – для этого внимательно посмотрите на изображение ниже.

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Перед вами конструкция из 15 спичек, образующая пять соединенных между собой квадратов, расположенных в два ряда. Ваша цель – переместить ровно две спички на новые места, чтобы в результате остались только четыре одинаковых квадрата со стороной в одну спичку.

Главная сложность заключается в том, что после перестановки не должно остаться никаких лишних элементов, торчащих в сторону, или незамкнутых контуров. Многие ошибаются, пытаясь просто убрать крайние фигуры, но такой подход не дает нужного результата за два хода.

Если вы готовы проверить свою догадку или уже сдались, разгадка кроется в изменении центральной части фигуры.

Ответ на головоломку

Нужно забрать верхнюю горизонтальную спичку из второго квадрата верхнего ряда и нижнюю горизонтальную спичку из центрального квадрата нижнего ряда, а затем переложить их в свободное пространство справа вверху, сформировав там новый полноценный квадрат – это показано на схеме ниже:

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