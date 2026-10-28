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Сделайте 6 треугольников: непростой тест со спичками

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
18
Сделайте 6 треугольников: непростой тест со спичками
Сделайте из этой фигуры шесть треугольников, передвинув всего 4 спички. Источник: suresolv.com

Проверьте свою сообразительность с помощью классической головоломки со спичками. Перед вами фигура из двух переплетенных между собой треугольников. Сможете ли вы передвинуть всего 4 спички, чтобы получилось целых 6 треугольников? Смотрите изображение ниже.

Задача, которую публикует OBOZ.UA, имеет и дополнительные условия. Так, ни одна спичка не должна остаться без опоры, то есть торчать отдельно от фигуры.

Сделайте 6 треугольников: непростой тест со спичками

Превратите эти два треугольника сразу в 6, передвинув всего 4 спички. Источник: suresolv.com

Как видим, в исходной фигуре 12 спичек, а для построения шести маленьких треугольников со стороной в одну спичку нужно 18 спичек. Значит, некоторые стороны должны быть общими для соседних треугольников. Чтобы образовать шесть таких треугольников, как минимум шесть спичек должны одновременно принадлежать двум треугольникам.

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Отсюда следует первый вывод: маленькие треугольники должны находиться внутри большего треугольника. Иначе невозможно обеспечить необходимое количество общих сторон. Второй вывод: сторона большого треугольника должна равняться двум или трем спичкам. Дайте себе достаточно времени, чтобы воспользоваться этими подсказками и найти правильный ответ на эту задачу. Не переходите к объяснению, пока не придумаете свой вариант решения.

Сделайте 6 треугольников: непростой тест со спичками

Ответ на головоломку. Источник: suresolv.com

Итак, чтобы получить фигуру из шести треугольников, оставьте спички, отмеченные на подсказке цифрами 5 и 6, на месте. Одну из спичек под номерами 1, 2, 3 или 4 (например, спичку 4) переместите так, чтобы она образовала третью сторону отдельного треугольника. Остальные спички расположите так, чтобы сформировать основную фигуру из пяти треугольников. В результате получим шесть треугольников, и ни одна спичка не останется отдельно от фигуры.

Сделайте 6 треугольников: непростой тест со спичками

Вот как нужно передвигать спички, чтобы решить эту задачу. Источник: suresolv.com

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было превратить сложную фигуру в 4 квадрата, передвинув 5 спичек.

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