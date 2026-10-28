Сделайте 6 треугольников: непростой тест со спичками

Проверьте свою сообразительность с помощью классической головоломки со спичками. Перед вами фигура из двух переплетенных между собой треугольников. Сможете ли вы передвинуть всего 4 спички, чтобы получилось целых 6 треугольников? Смотрите изображение ниже.

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Задача, которую публикует OBOZ.UA, имеет и дополнительные условия. Так, ни одна спичка не должна остаться без опоры, то есть торчать отдельно от фигуры.

Как видим, в исходной фигуре 12 спичек, а для построения шести маленьких треугольников со стороной в одну спичку нужно 18 спичек. Значит, некоторые стороны должны быть общими для соседних треугольников. Чтобы образовать шесть таких треугольников, как минимум шесть спичек должны одновременно принадлежать двум треугольникам.

Отсюда следует первый вывод: маленькие треугольники должны находиться внутри большего треугольника. Иначе невозможно обеспечить необходимое количество общих сторон. Второй вывод: сторона большого треугольника должна равняться двум или трем спичкам. Дайте себе достаточно времени, чтобы воспользоваться этими подсказками и найти правильный ответ на эту задачу. Не переходите к объяснению, пока не придумаете свой вариант решения.

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Итак, чтобы получить фигуру из шести треугольников, оставьте спички, отмеченные на подсказке цифрами 5 и 6, на месте. Одну из спичек под номерами 1, 2, 3 или 4 (например, спичку 4) переместите так, чтобы она образовала третью сторону отдельного треугольника. Остальные спички расположите так, чтобы сформировать основную фигуру из пяти треугольников. В результате получим шесть треугольников, и ни одна спичка не останется отдельно от фигуры.

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Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было превратить сложную фигуру в 4 квадрата, передвинув 5 спичек.