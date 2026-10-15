Сделайте из одной стрелки две: головоломка со спичками

Задачи со спичками остаются любимым развлечением многих, ведь за максимально простыми условиями часто скрываются довольно неожиданные решения. В этих головоломках вам не понадобятся вычисления или глубокие академические знания – все решают наблюдательность, логическое мышление и способность взглянуть на знакомые объекты свежим взглядом. Смотрите изображение ниже.

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Сегодня OBOZ.UA подготовил для вас действительно непростой вызов. На картинке – большая стрелка, сложенная из 8 спичек. Ваша задача: переставить 4 из них так, чтобы в итоге получились две одинаковые стрелки. Попробуйте уложиться в 40 секунд.

К подобным ребусам лучше не подходить хаотично. Прежде всего, внимательно рассмотрите исходную фигуру и четко представьте конечную цель. Довольно часто секрет успеха кроется не в банальном перемещении деталей, а в смене угла зрения: одна и та же спичка может стать новой гранью, помочь развернуть элемент или вообще изменить масштаб всей картины. Главный принцип здесь – не зацикливаться на самой первой мысли, которая пришла в голову.

Если время истекло, а правильная идея так и не появилась, воспользуйтесь небольшой подсказкой, которая облегчит вам поиск ответа. В результате стрелочки должны прилегать друг к другу и указывать в одну и ту же сторону. Поразмыслите над головоломкой еще немного, а к объяснению переходите только тогда, когда найдете свой вариант решения.

Итак, чтобы из одной большой стрелки получить две поменьше, сначала разделите ее основание (хвостовую часть) на два отдельных хвостика. После этого "вдавите" сам кончик внутрь, переместив пару спичек, из которых состоит верхушка. Таким образом одна фигура превратится в две. Подробный процесс решения проиллюстрирован в подсказке.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой фигуру в виде "книжки" нужно было превратить в три треугольника