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Сделайте наименьшее возможное число: головоломка со спичками

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
24
Сделайте наименьшее возможное число: головоломка со спичками
Передвинув всего одну спичку, составьте наименьшее возможное число. Источник: puzzleaday.wordpress.com

Головоломки с цифрами, выложенными из спичек, – это не только увлекательное занятие, которое заодно помогает тренировать логику и внимательность. Например, попробуйте преобразовать трехзначное число 638 так, чтобы получилось как можно меньшее число. Смотрите изображение ниже.

Задание, которое сегодня предлагает вам OBOZ.UA, предполагает перемещение всего одной спички. Но не спешите с выводами, ведь в этом задании есть подвох.

Сделайте наименьшее возможное число: головоломка со спичками

Сделайте как можно меньшее число, передвинув всего одну спичку. Источник: puzzleaday.wordpress.com

На первый взгляд кажется, что нужно найти наименьшее положительное число. Поэтому многие пытаются превратить 638 в 338 или 630. Однако правильное решение требует взглянуть на задачу шире и вспомнить, что числа бывают не только положительными, но и отрицательными. И этот нюанс полностью меняет подход к решению этой головоломки. Поэтому дайте себе еще немного времени, чтобы подумать над сегодняшней головоломкой с учетом этой подсказки. И только когда найдете решение, переходите к подсказке.

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Итак, чтобы получить действительно наименьшее возможное значение, нужно поставить знак минус перед данным числом. Для этого следует убрать нижнюю левую вертикальную спичку из цифры 8. Так она превратится в девятку, и мы получим действительно наименьшее возможное число, которое можно получить, переместив одну спичку. И это число -639.

Сделайте наименьшее возможное число: головоломка со спичками

Ответ на головоломку. Источник: puzzleaday.wordpress.com

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно "освободить" мяч, передвинув всего две спички.

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