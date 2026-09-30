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Сделайте уравнение правильным: головоломка со спичками

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read1 мин
icon 220
Сделайте уравнение правильным: головоломка со спичками
Нужно переместить две спички, чтобы решить это уравнение
Источник: puzzleaday.wordpress.com

Любите тренировать мозг и проверять свою наблюдательность? Тогда эта математическая головоломка именно для вас! Посмотрите на изображение ниже.

OBOZ.UA предлагает вам взглянуть на уравнение, выложенное из спичек. В примере 13 + 45 = 35 явно что-то не сходится. Ваша задача — включить логику и исправить ошибку, переместив всего две спички.

Сделайте уравнение правильным: головоломка со спичками

Пересуньте два сірника, щоб неправильне рівняння стало правильним

Источник: puzzleaday.wordpress.com

В задаче есть также дополнительное условие: превращать знак "равно" в знак неравенства запрещено. Такое решение было бы слишком простым. Кстати, можете не торопиться. У этой головоломки нет ограничения по времени. Главное — приложить все усилия, чтобы справиться самостоятельно.

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Пока никаких идей? Тогда вот вам подсказка: две спички, которые нужно переставить, составляют цифру 4. Теперь ещё раз обдумайте варианты ответа. Не переходите к объяснению, пока не придёте к выводу самостоятельно.

Итак, решение этой головоломки заключается в том, чтобы взять две крайние слева спички, из которых состоит цифра 4, и переставить их так, чтобы первая 3 превратилась в 9, а первая 5 – в 6. В результате получается уравнение 19 + 16 = 35, которое является абсолютно правильным.

Сделайте уравнение правильным: головоломка со спичками

Відповідь на головоломку

Источник: puzzleaday.wordpress.com

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку со спичками, в которой один большой треугольник и два маленьких нужно было превратить в два больших и один маленький.

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