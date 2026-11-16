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Сделайте уравнение правильным: хитрая головоломка со спичками

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
135
Сделайте уравнение правильным: хитрая головоломка со спичками
Передвиньте две спички, чтобы это уравнение стало правильным. Источник: coma.in.ua

Головоломки со спичками помогают тренировать мозг, развивать внимательность и учиться искать нестандартные решения. Особенно эффективны в этом задачи, в которых нужно правильно преобразовать уравнение, части которого не сходятся. Смотрите изображение ниже.

В задаче, которую сегодня предлагает вам OBOZ.UA, мы видим уравнение 6 – 0 = 81, которое ну никак не может быть правильным. Вам предстоит исправить ошибку в этой записи, переместив всего две спички. Хотите настоящего вызова для себя? Попробуйте найти правильный ответ менее чем за 40 секунд.

Сделайте уравнение правильным: хитрая головоломка со спичками

Как переместить здесь две спички, чтобы уравнение стало верным. Источник: coma.in.ua

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Обратите внимание: менять можно любые части уравнения, но сам знак равенства должен остаться на месте. Внимательно присмотритесь ко всем элементам примера и как следует подумайте, как их можно переместить, чтобы исправить ошибку. Если не успели уложиться в 40 секунд, не бросайте задачу – дайте себе столько времени, сколько нужно, чтобы найти правильный ответ. И только после этого переходите к объяснению.

Итак, подсказка здесь в том, что число 81 после знака равенства слишком велико – его нужно уменьшить. Чтобы пример стал правильным, разберите единицу в нем. Один спичку добавьте к знаку "минус", чтобы получился "плюс". А с помощью другой превратите шестерку в восьмерку. Получится уравнение 8 + 0 = 8, которое абсолютно правильно.

Сделайте уравнение правильным: хитрая головоломка со спичками

Ответ на головоломку. Источник: coma.in.ua

Ранее OBOZ.UA предлагал головоломку, в которой нужно было превратить число 638 в наименьшее возможное, передвинув всего одну спичку.

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