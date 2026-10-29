''ЗСУшний'' или ''зеесушний''? В книге Артура Дроня нашли слово, вызвавшее споры после Радиодиктанта 2026

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Дроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоДроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоРоссия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"Россия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаИллюстрация – пара обнимаетсяУкраинцы массово покупают недвижимость в курортном городе Европы: какие цены на жильеОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовТяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именемТяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именемДональд Трамп"Не забывайте, я прошел тесты": Трамп снова назвал себя "очень умным человеком с высоким IQ". ВидеоИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителейВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителей
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"ЗСУшний" или "зеесушний"? В книге Артура Дроня нашли слово, вызвавшее споры после Радиодиктанта 2026

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
189
"ЗСУшний" или "зеесушний"? В книге Артура Дроня нашли слово, вызвавшее споры после Радиодиктанта 2026
Автор текста Радиодиктанта-2026 Артур Дронь. Источник: Facebook / Артур Дронь

После Радиодиктанта национального единства 2026, который украинцы всего мира традиционно писали 27 октября, не утихают споры о том, как правильно писать прилагательное, образованное от аббревиатуры ЗСУ. Вероятную подсказку пользователи Threads нашли в книге автора текста этого года, писателя и ветерана Артура Дроня.

Фотографию с написанием опубликовала на своей странице пользовательница по имени Анна Юрченко. Она нашла это прилагательное в книге Дроня "Хемингуэй ничего не знает". И даже указала, что это слово напечатано на 70-й странице. Вопреки правилам действующего правописания, там оно написано так: "ЗСУшний".

''ЗСУшний'' или ''зеесушний''? В книге Артура Дроня нашли слово, вызвавшее споры после Радиодиктанта 2026

Вот так в книге Артура Дроня "Гемингуэй ничего не знает" написано прилагательное "ЗСУшний". Источник: Threads / @ania.yurchenko

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,3 т.
"Пингвины все вывезли". Учитель-блогер потроллил организаторов Радиодиктанта из-за неожиданной "переклички"
1,3 т.
"Пингвины все вывезли". Учитель-блогер потроллил организаторов Радиодиктанта из-за неожиданной "переклички"
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,0 т.
"Учиться никогда не поздно": 83-летний дедушка из Украины начал изучать немецкий и стал звездой сети. Видео
1,0 т.
"Учиться никогда не поздно": 83-летний дедушка из Украины начал изучать немецкий и стал звездой сети. Видео
Алина МилсентАлина Милсент
912
Какой стакан наполнится быстрее всех: головоломка
912
Какой стакан наполнится быстрее всех: головоломка

"Орфографию нужно проверять по книгам Артура Дроня. И если уж отступать от правописания, то только ради таких исключений, как "ЗСУшний". Ведь есть слова важнее правил", – написала Юрченко.

И действительно, согласно нормам правописания, слово должно писаться "зеесушний". Однако в сборнике эссе Дроня мы видим так называемую авторскую орфографию. Иногда писатели, а также редакторы, которые позднее работают с их текстами, отступают от общепринятых норм написания некоторых слов. Это делается для достижения определенного смыслового или художественного эффекта. Эссе Дроня передают его опыт участия в войне и лечения после ранения – времени, когда может быть не до проверки норм орфографии.

Так или иначе, написание слова, предусмотренное непосредственно текстом диктанта, мы увидим, когда организаторы опубликуют его, чтобы участники могли сверить свои работы и проанализировать ошибки. Вполне вероятно, что при проверке будут засчитывать оба варианта написания. Впрочем, об этом станет известно позже.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение, почему, согласно нормам правописания, это слово нужно писать именно как "зеесушний".

Похожие темы
Правописание УкраиныРадиодиктант национального единстваукраинский языкправилаАртур ДроньАртур Дронь
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!