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"ЗСУшний" или "зеесушний": как правильно писать слово, которое поставило в тупик участников Радиодиктанта

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
105
"ЗСУшний" или "зеесушний": как правильно писать слово, которое поставило в тупик участников Радиодиктанта
Как правильно написать прилагательное, которым описываем спальный мешок воина ВСУ

Радиодиктант национального единства, который украинцы писали 27 октября под диктовку Даши Астафьевой и Артура Пройдакова, снова подкинул знатокам украинского языка весьма непростую задачу. Если в прошлом году им нужно было написать слово с двумя апострофами, то в этом году – правильно записать прилагательное, образованное от аббревиатуры ЗСУ.

В повседневной речи мы делаем это постоянно, описывая форму или какие-то вещи украинских военных. Но как передать это на письме? "ЗСУшний", "зеесушний" или как-то иначе? OBOZ.UA разбирался в нюансах.

''ЗСУшний'' или ''зеесушний'': как правильно писать слово, которое поставило в тупик участников Радиодиктанта

Правописание предусматривает написание слов, образованных от аббревиатур, строчными буквами. Источник: Скриншот

Написание таких производных слов регулирует параграф 61 действующего правописания. В нем описывается, как нужно употреблять прописную букву в сложносокращенных названиях. Второй пункт этого параграфа четко указывает, что суффиксальные образования от звуковых аббревиатур пишем строчными буквами: "оонівський" (от ООН), "тюгівець" (от ТЮГ). Следовательно, спальник, о котором писал в тексте диктанта Артур Дронь, точно пишем строчными буквами.

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А как быть с тем, нужно ли вставлять в это слово гласные, которые мы слышим, когда произносим его вслух? Авторы Telegram-канала "Correctarium – Українська мова" указывают, что это необходимо делать. Именно поэтому служащего МВД мы передаем на письме словом "емвеесівець", а того, кто занимается SMM, записываем словом "есемемник".

Итак, спальник, о котором упоминает Дронь, правильно описывать словом "зеесушний". Все буквы строчные, а звуки передаются на письме так, как произносятся.

Ранее OBOZ.UA объяснял, когда нужно ставить мягкий знак после буквы н, а когда – нет.

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