''Зворотній'' или ''оранжевий''? Какого слова нет в украинском языке: эту ошибку допускают почти все

Эти два прилагательных вы наверняка слышали множество раз, но даже не подозревали, что одно из них неправильное. Проверить знания своих подписчиков решила репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна.

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В своем Instagram она опубликовала видео, в котором спросила, какого слова нет в украинском языке: "зворотній" или "оранжевий". Если вы подумали, что "оранжевий" – это русизм, то вы ошиблись. Неправильным является именно слово "зворотній".

"Это слово относится к твердой группе, и, соответственно, у нас будет "зворотний", "зворотного", "зворотним", – пояснила Оксана Николаевна. И добавила, что очень часто видит неправильное написание в интернете.

Репетитор также прикрепила таблицу прилагательных с основой, оканчивающейся на -н-. В ней мы находим еще один сложный случай – слово "природний". Оно тоже относится к твердой группе и требует окончаний -ий, -а, -е.

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"Что же тогда с этим "оранжевим"? Мы можем спокойно использовать его, как и "помаранчевий". Это синонимы, это заимствованные слова. Украинский эквивалент – "жовтогарячий"", – пояснила Оксана Николаевна. Все три слова вполне уместны в вашей повседневной речи.

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