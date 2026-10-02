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"Зворотній" или "оранжевий"? Какого слова нет в украинском языке: эту ошибку допускают почти все

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read1 мин
icon 193
"Зворотній" или "оранжевий"? Какого слова нет в украинском языке: эту ошибку допускают почти все
Если вы сделали неправильный выбор в этом тесте, не удивляйтесь
Источник: Pexels

Эти два прилагательных вы наверняка слышали множество раз, но даже не подозревали, что одно из них неправильное. Проверить знания своих подписчиков решила репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна.

В своем Instagram она опубликовала видео, в котором спросила, какого слова нет в украинском языке: "зворотній" или "оранжевий". Если вы подумали, что "оранжевий" – это русизм, то вы ошиблись. Неправильным является именно слово "зворотній".

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"Это слово относится к твердой группе, и, соответственно, у нас будет "зворотний", "зворотного", "зворотним", – пояснила Оксана Николаевна. И добавила, что очень часто видит неправильное написание в интернете.

Репетитор также прикрепила таблицу прилагательных с основой, оканчивающейся на -н-. В ней мы находим еще один сложный случай – слово "природний". Оно тоже относится к твердой группе и требует окончаний -ий, -а, -е.

''Зворотній'' или ''оранжевий''? Какого слова нет в украинском языке: эту ошибку допускают почти все

Таблиця прикметників з основною на -н-

Источник: Скриншот

"Что же тогда с этим "оранжевим"? Мы можем спокойно использовать его, как и "помаранчевий". Это синонимы, это заимствованные слова. Украинский эквивалент – "жовтогарячий"", – пояснила Оксана Николаевна. Все три слова вполне уместны в вашей повседневной речи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский язык слово "врассыпную".

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