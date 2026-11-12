Зимние каникулы в школах Украины: когда начнутся и в каких регионах продлятся дольше
В украинских школах зимние каникулы приходятся на конец декабря 2026 – начало января 2027 года. В отдельных учреждениях зимний отдых будет дольше из-за переноса осенних каникул.
Каждая школа самостоятельно утверждает структуру учебного года и определяет даты проведения каникул. Поэтому в пределах одного города продолжительность зимних каникул может отличаться. OBOZ.UA собрал информацию о продолжительности зимних каникул и о том, где они будут самыми длинными.
Когда в школах Украины будут зимние каникулы
Даты каникул могут отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения. Окончательный график школы могут определять самостоятельно с учетом учебного процесса и ситуации с безопасностью.
Чтобы проверить даты зимних каникул, родители могут посмотреть их на официальном сайте школы, а также уточнить непосредственно у классного руководителя или администрации учебного заведения.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только треть украинских школ приспособлена к дистанционному обучению.