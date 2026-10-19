10 университетов оказались в зоне наивысшего риска в 2026/2027 учебном году: что это означает. Список

В этих университетах не хват...

Почти полсотни украинских университетов оказались в зоне повышенного риска в 2026/2027 учебном году. Государственная служба качества образования после расчетов сообщила, что с прошлого года количество вузов с высокой степенью риска выросло с 20 до 45 и теперь составляет 15,4% от общего числа.

Как сообщается на сайте ГСКО, в целом было проанализировано 292 украинских высших учебных заведения. Степень риска определялась по таким критериям, как: насколько полно университет публикует информацию на официальном сайте, как меняется количество студентов, достаточно ли учреждение обеспечено кадрами, аккредитованы ли его образовательные программы и выявлялись ли во время предыдущих проверок нарушения законодательства.

В этом году распределение по степени риска выглядит следующим образом:

45 учебных заведений (15,4%) имеют высокую степень риска;

203 (69,5%) – среднюю;

44 (15,1%) – незначительную.

Для сравнения: в предыдущем учебном году в списке было 262 университета. Тогда высокую степень риска имели 20 учебных заведений (около 7,6%), среднюю – 180 (68,7%), а незначительную – 62 (23,7%).

Таким образом, за год количество учебных заведений с высокой степенью риска увеличилось на 25, тогда как количество университетов с незначительным риском сократилось на 18. В целом список расширился на 30 учебных заведений.

Перечень университетов с наи... Источник: Скриншот Развернуть

В десятку высших учебных заведений с наибольшей степенью риска в 2026/2027 учебном году вошли:

Украинско-польское высшее учебное заведение "Центрально-Европейский университет". Днепровский технологический университет "ШАГ". Академия труда, социальных отношений и туризма. Киевский университет культуры. Энергодарский институт государственного и муниципального управления имени Р. Г. Хеноха Классического частного университета. Международный технологический университет "Николаевская политехника". Открытый международный университет развития человека "Украина". Никопольский экономический университет. Мукачевский государственный университет, присоединенный к Ужгородскому национальному университету. Классический частный университет.

Это деление определяется для планирования мероприятий государственного надзора и контроля в сфере высшего образования. Сама по себе высокая степень риска не означает автоматического закрытия университета: она определяет уровень риска, который учитывается при планировании контрольных мероприятий.

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