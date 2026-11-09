18 украинских вузов вошли в престижный международный рейтинг научной активности

18 украинских учреждений высшего образования вошли в престижный рейтинг CWTS Leiden Ranking Open Edition 2026. В этом году число университетов, представленных в списке, выросло с 2831 до 3049. В него были включены вузы из 122 стран мира.

Соответствующие данные размещены на официальном сайте рейтинга. Первым в списке стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, вторым – Национальный университет "Львовская политехника", третьим – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Далее вузы расположились в таком порядке

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина

Сумской государственный университет

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Национальный авиационный университет

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца

Украинский государственный университет науки и технологий

Ужгородский национальный университет

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Львовский национальный медицинский университет имени Короля Даниила

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Национальный университет "Запорожская политехника"

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

Государственный торгово-экономический университет

Напомним, около трети всех участников национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 не поступили или не подавали заявления в украинские учреждения высшего образования. Официальные результаты экзамена, необходимые для участия во вступительной кампании на бакалавриат (медицинскую магистратуру), получили более 329 тысяч человек, из которых более 48,5 тысячи абитуриентов не преодолели порог хотя бы по одному предмету, из-за чего потеряли возможность поступления. Студентами украинских вузов в этом году стали немногим более 222 тысяч абитуриентов.

В то же время из почти 281 тысячи участников экзамена, которые сдали его и имели право принять участие во вступительной кампании, 59 тысяч не воспользовались такой возможностью. Таким образом, почти 108 тысяч украинцев, которые участвовали в НМТ в 2026 году, вообще не приняли участие во вступительной кампании в украинские вузы в этом году или по разным причинам не стали студентами.

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