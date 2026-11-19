24 украинских университета попали в престижный мировой рейтинг: какой вуз стал лидером

Сумский государственный университет занял первое место среди 24 представленных украинских университетов в международном рейтинге Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027, который оценивает проведение междисциплинарных научных исследований. Список охватывает 1058 университетов из 102 стран.

Соответствующие данные содержатся на официальном сайте рейтинга. Больше всего украинских вузов представлено из Киева – 7 столичных вузов. На втором месте – Харьковская область, откуда вошли 4 университета.

Университет Место в рейтинге Сумский государственный университет 501–600 Луцкий национальный технический университет 601–800 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 601–800 Сумской национальный аграрный университет 601–800 Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко 601–800 Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца 801–1000 Львовский национальный университет им. И. Франко 801–1000 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 801–1000 Национальный университет "Львовская политехника" 801–1000 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 801–1000 Национальный университет "Киевский авиационный институт" 801–1000 Национальный университет пищевых технологий 801–1000 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 801–1000 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени О. М. Бекетова 801–1000 Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника 801–1000 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 801–1000 Западноукраинский национальный университет 801–1000 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 1001+ Хмельницкий национальный университет 1001+ Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 1001+ Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 1001+ Ужгородский национальный университет 1001+ Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 1001+ Государственный университет "Житомирская политехника" 1001+

Рейтинг Times Higher Education Interdisciplinary Science оценивает способность университетов проводить междисциплинарные научные исследования. То есть насколько учреждение умеет объединять разные науки для решения научных и практических проблем. Рейтинг учитывает следующие показатели:

ресурсы – насколько хорошо финансируются исследования;

процессы – инфраструктура для совместной работы исследователей;

результаты – качество и влияние научных исследований.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский вуз возглавляет рейтинг лучших университетов страны на протяжении десяти лет.