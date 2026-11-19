Сумский государственный университет занял первое место среди 24 представленных украинских университетов в международном рейтинге Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027, который оценивает проведение междисциплинарных научных исследований. Список охватывает 1058 университетов из 102 стран.
Соответствующие данные содержатся на официальном сайте рейтинга. Больше всего украинских вузов представлено из Киева – 7 столичных вузов. На втором месте – Харьковская область, откуда вошли 4 университета.
|Университет
|Место в рейтинге
|Сумский государственный университет
|501–600
|Луцкий национальный технический университет
601–800
|Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|601–800
|Сумской национальный аграрный университет
|601–800
|Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
|601–800
|Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца
|801–1000
|Львовский национальный университет им. И. Франко
801–1000
|Киевский национальный университет строительства и архитектуры
801–1000
|Национальный университет "Львовская политехника"
|801–1000
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|801–1000
|Национальный университет "Киевский авиационный институт"
|801–1000
|Национальный университет пищевых технологий
|801–1000
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|801–1000
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени О. М. Бекетова
|801–1000
|Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|801–1000
|Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
|801–1000
|Западноукраинский национальный университет
|801–1000
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
1001+
|Хмельницкий национальный университет
|1001+
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|1001+
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|1001+
|Ужгородский национальный университет
|1001+
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|1001+
|Государственный университет "Житомирская политехника"
|1001+
Рейтинг Times Higher Education Interdisciplinary Science оценивает способность университетов проводить междисциплинарные научные исследования. То есть насколько учреждение умеет объединять разные науки для решения научных и практических проблем. Рейтинг учитывает следующие показатели:
- ресурсы – насколько хорошо финансируются исследования;
- процессы – инфраструктура для совместной работы исследователей;
- результаты – качество и влияние научных исследований.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский вуз возглавляет рейтинг лучших университетов страны на протяжении десяти лет.