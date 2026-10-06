25 украинских вузов вошли в один из самых авторитетных рейтингов мира: какой университет лидирует

25 украинских высших учебных заведений вошли в престижный мировой рейтинг World University Rankings 2027. Первое место в списке вузов разделили Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского и Сумской государственный университет.

Вузы вошли в диапазон 1201–1400 позиций мирового рейтинга. Данные опубликованы на сайте Times Higher Education. Рейтинг – один из самых авторитетных в мире источников данных об успешности высших учебных заведений. В этом году в него вошло на 3 заведения больше, чем в 2026 году.

Какие вузы вошли в список

Тернопольский национальный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского

Сумский государственный университет

Харьковский национальный медицинский университет

Национальный технический университет "Днепровская политехника"

Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт"

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Национальный университет "Львовская политехника"

Национальный университет "Киевский авиационный институт"

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца

Львовский национальный университет им. И. Франко

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Винницкий национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова

Украинский государственный университет науки и технологий

Ужгородский национальный университет

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Западноукраинский национальный университет

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет

Лучшим университетом планеты одиннадцатый год подряд признан Оксфордский университет из Великобритании. Второе место традиционно занял Массачусетский технологический институт, третье – Принстонский университет из США, разделив его в этом году со Стэнфордским университетом, который сместил Кембриджский университет из Великобритании на пятую позицию.

Гарвард в этом году снова опустился еще на одну ступеньку – с пятой на шестую. Тогда как в 2024 году он занимал третью позицию. В то же время китайский университет Цинхуа поднялся на 11-е место, обогнав швейцарский ETH Zurich. Азия впервые опережает континентальную Европу. Национальный университет Сингапура (NUS) вошел в топ-15. Три азиатских университета впервые вошли в топ-15.

В список лучших университетов мира вошли 2297 учебных заведений из 118 стран и территорий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году лучшим украинским вузом по версии World University Rankings стал Сумской государственный университет, который вошел в диапазон 801–1000 позиций мирового рейтинга.