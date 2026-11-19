5 украинских слов, значения которых мало кто знает

Называть украинский язык лексически бедным можно только из-за плохого его знания. Доказать это решил блогер и музыкант Рамі Аль Шаєр.

В своем TikTok он поделился пятью малоупотребительными, но очень выразительными и точными словами, которые стоит добавить в свой активный словарный запас. Некоторые просто красиво звучат, а некоторые могут легко заменить целую фразу.

Шатня

Толкование слова "шатня". Источник: Скриншот

Блогер указал, что так называют гардероб, однако словари чаще толкуют это существительное как синоним слова "раздевалка". В любом случае это место, где висят "шати" – то есть одежда. Чаще всего этим словом называют не всякую одежду, а красивую, богатую, праздничную. Отсюда же прилагательное "ошатний" – красиво одетый. "Что интересно, в разговорной речи гардеробщиков называли "шатниками". Очень красиво и логично", – добавил Аль Шаер.

Надіб’я

Толкование слова "надіб'я". Источник: Скриншот

"Следующее редко употребляемое украинское слово – "надіб'я", то есть инвентарь, снаряжение. А еще это может быть хозяйственным имуществом, принадлежностями и так далее", – пояснил блогер. Проще говоря, это все необходимое, что "надбали" в хозяйстве.

Обіруч

Толкование слова "обіруч". Источник: Скриншот

Этим наречием описывают ситуацию, когда мы хватаем что-то одновременно обеими руками. Например, "обіруч" можно схватить мяч. "Вот за что обожаю украинский: вместо трех слов "одновременно обеими руками" можно использовать всего одно", – сказал блогер.

Знебачки

Толкование слова "знебачки". Источник: Скриншот

Это слово является синонимом к "неожиданно", "внезапно", "без предупреждения". "Коцюбинский любил это слово, и мы полюбим", – объяснил Аль Шаєр, рассказав, где нашел это колоритное наречие.

Лелітки

Толкование слова "лелітка". Источник: Скриншот

Это слово блогер своим подписчикам не объяснил. Однако оно стало настоящим событием Радиодиктанта национального единства в 2025 году. Его тогда употребила автор текста, писательница Евгения Кузнецова. В своем эссе "Треба жити!" она советовала "купувати сукні з лелітками". Так на украинском языке называют круглые блестки, которые нашиваются на ткань. Вам они могут быть больше знакомы под французским словом "пайетки". Однако у нас есть свой исконно украинский аналог.

Ранее OBOZ.UA объяснял, в чем разница между украинскими словами "серцевий" и "сердечний".