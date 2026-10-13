"А почему без сала? На огне она сгорит!" Школьник попытался "запечь" картошку прямо на уроке и покорил сеть

Школьник попытался "запечь" картошку прямо во время урока, воспользовавшись видео с огнем в камине, и рассмешил пользователей сети. Забавный момент опубликовала учительница, ведущая блог под ником @lili_a_pol.

Она опубликовала короткое видео в Threads и рассказала, как обычное научное задание превратилось в импровизированное кулинарное шоу. Учительница принесла на урок картофелину, чтобы провести реакцию на крахмал. Однако стоило ей всего на минуту отвернуться, как один из учеников включил на смартфоне видео с горящим камином и положил картошку прямо на экран – так, будто собрался ее запекать. "За такие моменты я и люблю свою работу в школе", – подписала ролик педагог.

Видео вызвало волну шутливых комментариев. Больше всего пользователи развили тему сала: советовали не забыть его в следующий раз, завернуть картошку в фольгу и запекать на углях. Некоторые даже предложили сделать из нее "лодочки".

В комментариях шутили о сале... Источник: Скриншот Развернуть

Другие же восхищались детской креативностью и благодарили учительницу за то, что она не подавляет выдумки учеников, а умеет оценить их с юмором. Кто-то пошутил, что именно так сегодня готовят ужин киевляне, у которых есть электроплиты, а кому-то после просмотра самому захотелось печеного картофеля.

Кто-то вспоминал свои эксперименты в школе. Источник: Скриншот

В комментариях упомянули и школьные химические опыты – в частности, йод и натирание эбонитовой палочки. В целом комментаторы были в восторге от креативности ребенка и от того, что учительница только поддержала эту креативность.

Комментаторы интересовались,... Источник: Скриншот Развернуть

Ранее OBOZ.UA публиковал видео киевского учителя, в котором он показал, что на самом деле думает педагог на уроке.