"А можно узнать расписание рейсов "Шахедов", чтобы спланировать занятия на неделю?" Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко

Школы должны планировать формат занятий как минимум на неделю вперед и заблаговременно сообщать о нем родителям. В условиях длительных и повторяющихся воздушных тревог график работы учебных заведений должен быть предсказуемым для родителей и педагогов.

Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко. По его словам, каждое решение должно учитывать реальные возможности конкретной школы: вместимость и обустройство укрытий, имеющуюся инфраструктуру и условия для организации обучения.

Бутенко дал школам рекоменда... Источник: Скриншот Развернуть

"Учителя должны понимать, как организовывать свою работу на ближайшие периоды, а родители – иметь возможность планировать свой день и обучение ребенка. Не должно быть ситуаций, когда семья приводит ребенка в школу, не зная, будут ли сегодня очные занятия", – сказал чиновник.

Он отметил, что безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом, а пребывание в укрытии является обязательным во время воздушной тревоги любого уровня.

В то же время в комментариях под постом на сайте Освіта.ua украинцы не согласились с такими рекомендациями. В частности, они подчеркивали, что у них нет графика пролетов камикадзе или часов обстрелов, поэтому планировать уроки заранее сложно. К тому же в такое время проводить уроки довольно сложно, ведь воздушные тревоги не прекращаются.

Каким должно быть расписание. Источник: Скриншот

"А можно график прилетов на неделю вперед? Для составления плана уроков".

"А как узнать даты и время обстрелов? Пусть предоставят информацию, тогда можно что-то планировать".

Сколько уроков в неделю долж... Источник: Скриншот Развернуть

"Как это понимать? Мы что, должны знать расписание полетов шахедов и ракет?"

Украинцев возмутило заявлени... Источник: Скриншот Развернуть

"Невозможно провести уроки – тревога за тревогой, а они... На какой планете живут, не с нами. Что еще кому нужно от того учителя, о жизни которого никто не заботится? Учителя обязаны всем".

Министр образования дал рекомендации школам. Источник: Скриншот

Сколько уроков должно быть у школьников. Источник: Скриншот

Украинцев возмутило заявление МОН. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что режим работы каждой школы в Киеве во время отключения электроэнергии будет зависеть от ситуации с безопасностью, технических возможностей и способности обеспечить надлежащие условия для детей и учителей.