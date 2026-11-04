"А потом мы будем удивляться, почему дети уезжают за границу": предложения Юлии Гришиной по математике на НМТ 2027 рассорили украинцев

Народная депутат и член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлія Гришина предложила рассмотреть компромиссный вариант сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) и вернуться к структуре экзамена 2022 года. В частности, чиновница считает, что в условиях войны тестирование необходимо сократить до трех предметов – украинского языка, математики и истории Украины.

Об этом Гришина заявила во время заседания Комитета Верховной рады. Она также подчеркнула, что ранее ее предложение направили на доработку. В то же время структуру НМТ с четырьмя предметами накануне поддержали с перевесом всего в один голос – единогласия в этом решении нет.

"Очевидно, что четыре предмета лучше, чем три, но не на пятый год полномасштабного вторжения. Дети живут под обстрелами, без света и в постоянном стрессе, учатся в укрытиях, где не хватает воздуха. Качество знаний катастрофически падает, мы имеем огромные образовательные потери. Сдавать четыре предмета за один день после бессонной ночи из-за обстрелов – чрезмерная нагрузка для ребенка. Уверена: мы можем уменьшить ее, сохранив прозрачный конкурсный отбор", – отметила Гришина.

Как известно, Комитет рассматривал два законопроекта. Первый – главы образовательного комитета Сергея Бабака, который считает необходимым оставить экзамен таким, как в прошлом году: три обязательных предмета (украинский язык, история Украины и математика) и один по выбору.

Второй законопроект – Гришиной, которая стремится изменить структуру теста. В частности, она предлагала оставить только два обязательных предмета НМТ (история и украинский язык), а третий – разрешить выбирать. Таким образом, математика может выпасть из списка. Комитет поддержал законопроект Бабака, а законопроект Гришиной отправили на доработку. Если же рассмотрение закона затянется на два чтения, его примут в следующем году, тогда как абитуриенты уже начали готовиться к поступлению.

Изменится ли формат НМТ. Источник: МОН

В связи с тем, что большинство педагогов не поддержали исключение математики из обязательных предметов, Гришина и предложила сократить экзамен до трех предметов.

В комментариях под постом разгорелась дискуссия по поводу решения. Так, например, кто-то считает, что у детей должен быть выбор хотя бы одного предмета. В частности, потому что многие готовятся поступать на специальности, где математика не нужна.

Нужно ли менять формат НМТ. Источник: Скриншот

"НМТ 2022 – это было экстренное решение, и возвращаться к нему нельзя. То есть будущий врач не будет сдавать биологию или химию? А как же литературовед? А геолог? Вся страна будет сдавать одинаковый набор предметов, так каких специалистов мы ожидаем? НМТ – это вступительный экзамен. Абитуриенты должны иметь выбор", – высказала свое мнение педагог Андриана Паук.

Кроме того, многие отмечали, что высокими требованиями чиновники вынуждают детей поступать за границу.

Как изменится формат НМТ. Источник: Скриншот

"Почему в Европе нет никаких НМТ, а у нас во время войны есть? Дети уезжают за границу, государство никак не поощряет, чтобы наши дети оставались в Украине!"

"Вы доиграетесь, что все умные дети уедут поступать за границу и там останутся!"

В ВР предлагают изменить формат НМТ. Источник: Скриншот

"Три предмета вместо четырех – это не отказ от качественного образования, а разумный компромисс в условиях войны. Почему депутаты так неохотно прислушиваются к реальным проблемам украинских школьников?"

"Вы сначала подготовьте детей к сдаче на нормальном уровне в этих условиях, пересмотрите программу и то, что в тестовых заданиях! Такой абсурд с математикой сделали".

Сколько предметов будет на НМТ 2027. Источник: Скриншот

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