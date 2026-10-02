"Аборт – это преступление и убийство": студентка Львовского медицинского университета получила 2 балла за спор с преподавательницей

Студентка Львовского медицинского университета Леся Франко рассказала, что получила 2 балла за то, что поспорила с преподавательницей вуза. В частности, преподавательница высказала мнение, что аборт – это преступление, врач и женщина – убийцы, а санитары и медсестра – соучастники.

По словам студентки, инцидент произошел на лекции по биоэтике, где рассматривались виды преступлений. Сама же Франко не разделяет такую точку зрения. Как она отмечает на своей странице в Threads, если аборты делаются на раннем сроке, то из организма женщины удаляется "сгусток клеток, у которого нет ни мозга, ни нервов".

Студентка ЛМУ получила двойку Источник: Скриншот

Ранее девушка уже рассказывала, что пожалела о решении учиться в украинском вузе, ведь у нее была возможность получать образование за границей, однако она считала, что обучение в Украине будет лучше. Она отметила, что не она одна так думает.

Студентка ЛМУ получила двойк... Источник: Скриншот Развернуть

Преподавательница поставила... Источник: Скриншот Развернуть

Почему преподавательница ЛМУ... Источник: Скриншот Развернуть

По словам Франко, в вузе изучают анатомию на сломанных гипсовых костях 50-летней давности. При этом не всем студентам хватает книг, а также плохо развита инфраструктура.

Она учится на государственном финансировании по специальности "физическая терапия", хотя у нее была возможность получить образование в США или Германии, где проживают ее родственники. Студентка также отметила, что в совершенстве владеет английским и немецким языками, однако мечтает работать врачом в своем городке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине могут сократить количество медицинских вузов.