Арчи ненавидит математику, а Лилибет обожает гимнастику: как проходит обучение детей принца Гарри и Меган Маркл в элитной школе Великобритании

Оба ребенка принца Гарри и Меган Маркл после переезда в Великобританию пошли в школу, и родители поделились их первыми впечатлениями об учебе. Так выяснилось, что семилетний принц Арчи не любит математику, а его пятилетняя сестра, принцесса Лилибет, увлекается гимнастикой.

Первые подробности о школьной жизни своих наследников Гарри и Меган рассказали во время общения с журналистами. Однако так и не назвали, в какую школу их отдали. По слухам, ее пришлось сразу сменить.

Арчи надеялся учиться без математики

Во время визита в Ноттингем принц Гарри пообщался со школьниками. Разговор зашел об учебе, и герцог Сассекский рассказал забавную историю о своем сыне. Об этом сообщает издание Mirror.

По словам Гарри, после переезда в Великобританию Арчи спросил, можно ли записать его в школу, где не преподают математику. Однако первый же урок в новом учебном заведении принес ребенку разочарование. "А потом он пошел в новую школу, и на первом уроке первого дня, угадайте, что было? Математика!" – рассказал принц.

В то же время Гарри уверяет, что оба ребенка в целом довольны учебой. В интервью канадскому телеканалу CTV 25 сентября он сказал: "Дети счастливы в школе".

Лилибет увлеклась гимнастикой

А герцогиня Меган во время посещения благотворительного мастер-класса по изготовлению браслетов пообщалась с его участницами о том, что помогает им чувствовать себя увереннее, быть собой. Когда одна из девушек упомянула гимнастику, герцогиня ответила, что ее дочь тоже ею занимается. "О, да! Наша дочь тоже сейчас этим занимается. Она это обожает", – сказала Меган.

Принц Гарри перевез семью об... Источник: instagram.com/meghan Развернуть

Как дети привыкают к жизни в Великобритании

Возвращение в Великобританию стало для семьи Гарри и Меган новым этапом. Арчи родился здесь в 2019 году, но уже в следующем году вместе с родителями переехал в Калифорнию. А Лилибет появилась на свет в США в 2021 году. Теперь оба ребенка впервые учатся в британской школе.

По информации People, семья планирует жить в Великобритании в течение длительного времени, сохраняя при этом дом в калифорнийском Монтесито. Супруги не разглашают, где именно поселились и в какую школу ходят дети. Сейчас родители уделяют много внимания и сил обустройству быта детей на новом месте.

До переезда семья успела летом посетить Великобританию и встретиться с королем Чарльзом III. Это была первая встреча монарха с внуками за четыре года.

Почему детям пришлось сменить школу

В то же время, по слухам, Арчи и Лилибет уже успели сменить учебное заведение. Как сообщает Page Six, их перевели в новую школу всего через два дня после начала семестра. Причиной стали пробки, которые затрудняли работу охраны семьи.

Представитель Гарри и Меган пояснил, что решение было принято после консультаций с командой безопасности, которая оценила практические возможности организации ежедневных поездок. По его словам, родители остались благодарны учителям и сотрудникам школы за заботу о детях, а смену учебного заведения не следует воспринимать как критику его работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие условия были в школе, которую Гарри и Меган выбрали для своих детей, и сколько там стоит год обучения.