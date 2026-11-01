Авраменко читал 13 лет подряд, а Сумскую и Андруховича критиковали за скорость: самые громкие скандалы вокруг Радиодиктантов с 2000 года

Радиодиктант национального единства был основан командой Украинского Радио в 2000 году по инициативе Михаила Слабошпицкого – украинского писателя, литературоведа, издателя и радиоведущего. Именно он отбирал и редактировал первые тексты всеукраинского флешмоба.

Примером для создания Радиодиктанта стало польское радио, как рассказал тогдашний руководитель проекта Дмитрий Хоркин, сообщает медиа НУШ. Первый украинский радиодиктант состоялся 24 мая 2000 года, ко Дню Кирилла и Мефодия, а позднее его приурочили ко Дню украинской письменности и языка.

Диктант должен состоять из 100-120 слов, а его текст заказывают специально. В нем нет авторских знаков или спорных орфограмм, но при этом их общее количество велико, поэтому написать радиодиктант без ошибок непросто.

Стало известно, кто будет чи... Источник: Суспильне Развернуть

Первый радиодиктант читала Светлана Горлова – диктор Украинского Радио, многолетняя ведущая радиожурнала "Слово". Тогда как известный украинский филолог и педагог Александр Авраменко 13 раз подряд писал и читал собственные тексты – с 2007 по 2019 год включительно.

О первых Радиодиктантах информации немного, поскольку они были не очень популярны среди участников. Кроме того, до 2019 года написанный от руки текст можно было только отправить по почте в Дом Украинского радио или по электронной почте, а самостоятельно проверить его можно было только с 11 ноября.

Самые громкие скандалы вокруг Радиодиктанта

В 2019 году в тексте Александра Авраменко "Від бересту – до "цифри" одним из спорных моментов стали кавычки, которыми было выделено слово "цифра", обозначавшее цифровые технологии. Филолог тогда объяснял, что кавычки нужны из-за переносного значения слова, в то же время организаторы даже отдельно отметили участников, единственная ошибка которых заключалась в их отсутствии.

В 2020 году после изменения формата всеукраинского флешмоба текст "Виклики книжкової ери" написал Иван Малкович, читала его Римма Зюбина, а научным консультантом была Лариса Масенко. Однако и тогда произошла публичная полемика Авраменко с новой командой Радиодиктанта. Педагог публично высказал замечания к благозвучию и пунктуации, в частности к употреблению "вже" вместо "уже". Также он упрекнул, что в тексте есть упоминания о Гарри Поттере и Илоне Маске, но нет об Украине. По его мнению, текст не соответствовал патриотическому характеру флешмоба.

Кристина Гоянюк пишет Радиодиктант 2026. Источник: Скриншот видео

Масенко опровергла замечания по поводу "вже", назвав такой подход "чрезмерным нормализаторством". Отдельно участники спорили о слове "енелятко" – производном от НЛО. Консультант объясняла его происхождение и сообщила, что отсутствие кавычек вокруг этого слова не будут считать ошибкой.

В 2026 году Суспільне сообщило, что слово "зеесушный" не будет считаться ошибкой, если участники Радиодиктанта напишут его "ЗСУшний": будут приниматься оба варианта.

В 2021 году текст "Слідом за пам’яттю" написал и прочитал Юрий Андрухович. Участники жаловались, что не успевают записывать, а интонации не всегда помогают определить пунктуацию. Возникла дискуссия о том, достаточно ли быть известным писателем, чтобы хорошо диктовать текст. Реакция превратилась в волну мемов о скорости Андруховича.

В 2024 году напряжение возникло вокруг "Магії голосу" Оксаны Забужко, которую читал Павел Вишебаба. Тогда сетовали на сложную пунктуацию и характерный авторский синтаксис автора текста. Еще до события шутили, не будет ли весь диктант состоять из одного длинного предложения.

К написанию Радиодиктанта пр... Источник: Скриншот Развернуть

По завершении флешмоба отдельным предметом обсуждений стало слово "брехунець" – бытовое название радиоточки – и его написание в кавычках.

В 2025 году украинцы раскритиковали Наталию Сумскую, которая очень быстро читала текст, так что записывать его не успевали не только дети, но и взрослые.

В этом году еще до начала Радиодиктанта украинцев разделила новость о том, что организаторы предоставили возможность прочитать текст певице и волонтерке Даше Астафьевой. Однако позднее пользователи сети сошлись во мнении, что Астафьеву стоит приглашать читать текст каждый год.

Кроме того, скандал вызвала и фраза диктора нынешнего диктанта, которая по окончании Радиодиктанта обратилась к своим хейтерам, процитировав строку из песни "Вчителька", которую она исполняет вместе с группой "Курган & Agregat". Она сказала: "Встав и вышел!".

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