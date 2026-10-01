"Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится": простой ребус для детей озадачил сеть
Сеть озадачил ребус по математике
Ребус из учебника математики по программе Интеллект, в котором нужно было найти слово по символам, озадачил украинцев. На рисунке изображены буква П, аудиодиск, математический символ сравнения и чайник.
Мама школьника Екатерина Пономаренко обратилась за помощью в сети, ведь при выполнении задания у них получалось слово "письбельник". В комментариях под постом в Threads выяснилось, что на самом деле должно быть слово "писатель", однако, вероятно, авторы учебника были невнимательны.
Ребус з підручника для 2 кла...
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Украинцы согласились с мнением, что в задании допущена ошибка и вместо знака "больше" должен был стоять знак "меньше", тогда получится слово "писатель".
Завдання за програмою Інтеле...
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"Со знаком неравенства > – больше, то есть a > b читается как a больше b < – меньше. А мы же читаем слева направо".
Українців спантеличив ребус для 2 класу
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Однако некоторые предположили, что возле знака "больше" стоят кавычки, которые могут означать, что знак нужно воспринимать наоборот.
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