Бабушка, которая всегда рядом: психологи назвали чотири вещи, которые дети запоминают на всю жизнь

Для многих людей связь между бабушкой или дедушкой и внуками имеет особое значение. Мы всю жизнь с теплотой вспоминаем время, проведенное со старшими родственниками, даже если они жили далеко и видеться с ними приходилось нечасто.

Связь заметно отличается от отношений детей с родителями или другими близкими родственниками. Издание Parade поговорило с семейными психологами о том, какие воспоминания о бабушках и дедушках внуки хранят дольше всего. Выяснилось, что речь совсем не о совместных развлечениях или подарках, которыми их баловали, а о чем-то гораздо более трогательном.

"Чтобы стать для внуков человеком, которого они будут помнить всю жизнь, не нужно устраивать роскошные путешествия, дорогие праздники или невероятные мероприятия", – объясняет доктор Шеннон Франклин, лицензированный психолог и соучредитель центра Element Q Healing. По ее словам, бабушкам и дедушкам достаточно постоянно проявлять теплоту, уделять детям безраздельное внимание, создавать непринужденную и веселую атмосферу и показывать, что им действительно интересно проводить с ними время.

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Сильнее всего в памяти детей запечатлевается то, какие чувства вызывали у них бабушки и дедушки. "Большинство людей, особенно детей, прежде всего помнят не сами события или поступки других, а то, что они чувствовали в тот момент", – объясняет доктор Синтия Шоу, лицензированный клинический психолог и основательница Authentically Living Psychological Services.

По словам психолога, бабушки и дедушки дают внукам чувство эмоциональной безопасности, время и внимание, которые им уделяли без отвлечений, радость и одобрение даже небольших достижений или просто понимание, что их замечают. "Дети чувствуют и запоминают, когда любовь бабушки или дедушки не зависит от их успехов и достижений, а связана лишь с тем, что они есть", – говорит она.

С точки зрения психологии, за сохранение воспоминаний отвечает гиппокамп, а за эмоции – миндалевидное тело мозга. Поскольку гиппокамп у детей развивается позже, они чаще сохраняют в памяти именно чувства, а не конкретные обстоятельства событий, объясняет доктор Шоу.

Воспоминания о бабушках и дедушках, которые остаются с внуками на всю жизнь

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Возможно, вы задумывались, что именно дети запоминают о своих бабушках и дедушках? Психологи, с которыми поговорило издание, выделили несколько типов воспоминаний, особенно прочно запечатлевающихся в памяти внуков.

Чувственные воспоминания

По словам доктора Шоу, наши органы чувств тесно связаны с памятью. Особенно это касается обоняния: информация о запахах поступает непосредственно в миндалевидное тело мозга, минуя таламус. "Как мы уже упоминали, миндалевидное тело помогает придавать пережитому эмоциональную окраску. Именно поэтому запах бабушкиного печенья, лазаньи по ее фирменному рецепту или даже специфический аромат ее дома может мгновенно вернуть нас к особенным моментам. Мы снова испытываем те же эмоции, что и в бабушкином доме, когда ели вкусное печенье после совместных танцев в гостиной", – объясняет она.

Общие шутки и особенные моменты

Приготовление блюда по семейному рецепту, игра в любимую настольную игру или шутка, понятная только двоим, – все это может остаться в детской памяти. Доктор Шоу объясняет, что дети запоминают такие моменты прежде всего благодаря эмоциям, которые испытывали в это время. "Особое значение этих мгновений остается с нами на протяжении всей жизни", – отмечает специалист.

Семейные корни и жизненные уроки

Многим детям, особенно внукам, интересно узнавать историю своей семьи, ее происхождение и предков. "Дети также хорошо запоминают новые знания, жизненные уроки, важные выводы и исторические факты, ведь обычно получают эту информацию во время спокойного общения, когда ничто не отвлекает и нет скрытой цели", – говорит доктор Шоу. Она подчеркивает: такие уроки воспринимаются не как нравоучения или замечания, а общая история помогает ребенку почувствовать себя частью чего-то важного.

Кроме того, дети чаще запоминают подробности, связанные с рассказами и историями, чем строгие правила. Поэтому знания, которыми делятся бабушки и дедушки в форме повествований, легче запечатлеваются в памяти, добавляет специалист.

Важные жизненные события

Доктор Франклин отмечает, что внуки часто надолго запоминают важные события, например выпускные и дни рождения, на которые приходили бабушки и дедушки. "Такие моменты становятся особенно памятными, ведь ребенок будет вспоминать, как бабушка или дедушка своим присутствием давали ему почувствовать, что именно он – самый важный человек в комнате", – рассказала она.

Почему материальные подарки забываются, а совместный опыт остается

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Дети любят подарки, особенно от бабушек и дедушек. Однако со временем они вряд ли запомнят их так же хорошо, как пережитые вместе моменты. "Подарок, безусловно, может вызвать восторг, но со временем его значение иногда утрачивается. Если же подарком становится совместное приключение или интересная поездка, ребенок с гораздо большей вероятностью сохранит это воспоминание и будет придавать ему особое значение на протяжении лет", – говорит доктор Шоу.

Это не означает, что материальные вещи совсем не оставляют воспоминаний. Однако их ценность может быть связана не столько с самим предметом, сколько с обстоятельствами, при которых он появился. Например, ребенок может помнить не подаренную одежду, а то, как бабушка ее носила или как они вместе пользовались какой-то вещью, когда внук или внучка были маленькими, объясняет она.

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