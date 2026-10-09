Родители первоклассников могут не успеть получить 5 000 грн: когда истекает срок оформления "Пакет школьника"
Когда истекает срок оформлен...
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У родителей первоклассников есть время до 1 ноября, чтобы подать заявление на получение "Пакета школьника". В рамках программы государство выделяет 5 000 гривен на приобретение необходимых для учебы вещей.
Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Средства можно потратить на канцелярские принадлежности, книги, одежду и обувь для ребенка. По словам чиновницы, в этом году в условиях эскалации российских атак обучение для многих школьников и их родителей проходит в сложных условиях, поэтому такая финансовая помощь является актуальной.
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Оформить выплату можно онлайн через приложение Дія или офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, по состоянию на 8 октября уже подано более 196 тысяч заявлений на получение помощи. Почти 186 тысяч из них одобрены.
Украинские мамы, у которых с ребенком разные фамилии, могут получить "Пакет школьника". Для этого школа, в которой учится ребенок, должна внести данные в электронную систему Министерства образования и науки. После этого информация передается в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), который отправляет данные в приложение Дія.
Различие в фамилиях матери и ребенка не влияет на возможность подачи заявления на получение денежной помощи. Ведь данные о первоклассниках поступают в школы, в которые зачисляются дети.
Как подать заявление на получение "Пакет школьника"
Подать заявление на получение средств могут родители первоклассника, усыновители и законные представители ребенка – граждане Украины. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Для тех, кто не имеет возможности подать заявление через "Дию", работают сервисные центры Пенсионного фонда.
Пакет школьника не будет назначен, если:
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