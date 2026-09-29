Отключения электроэнергии в Украине: как будут работать детские сады, школы и вузы, если света не будет до 72 часов. Разъяснение МОН

Министерство образования и науки Украины разработало подробные рекомендации относительно того, как должны работать различные учебные заведения, если зимой из-за российских атак в городах не будет света, отопления и водоснабжения. Ведомство ввело пять уровней реагирования на длительные отключения электроэнергии.

Об этом говорится в разъяснительном письме МОН, которое было направлено областным и Киевской городской военным администрациям, а также руководителям учебных заведений всех уровней. Оно предусматривает несколько сценариев на случай от кратковременных отключений электроэнергии до блэкаутов продолжительностью до 72 часов и более. Кроме того, заместитель главы министерства Николай Трофименко дал рекомендации по защите ИТ-инфраструктуры учебных заведений.

Общие требования и подготовка

МОН визначив, коли заклад ос... Источник: Future Publishing Развернуть

Чтобы учебные заведения могли работать даже в сложных условиях, они должны заранее подготовить резервные источники питания: генераторы с запасом топлива, а также дрова или уголь для автономного отопления. Кроме того, в каждой школе или детском саду должен быть сформирован неприкосновенный запас питьевой и технической воды, а также продуктов питания как минимум на 48 часов пребывания детей и сотрудников.

На руководство учебных заведений МОН возлагает обязанность по проверке укрытий и пунктов безопасности. Для коллектива и учеников также должны быть проведены обязательные инструктажи по действиям во время длительных отключений.

Градация режимов функционирования в зависимости от продолжительности отключений

В целом МОН предложило пять режимов функционирования учебных заведений, которые будут зависеть от продолжительности отключения электроэнергии. Вот как их определили.

зеленый (до 2 часов) – обучение продолжается в обычном режиме, приостанавливаются только те процессы, которые непосредственно требуют электроэнергии или принудительной вентиляции;

желтый (2-6 часов) – уроки и лекции сокращают, чаще используют задания для самостоятельной работы, отменяют кружки и массовые мероприятия, а электричество подают только на критически важные системы;

уроки и лекции сокращают, чаще используют задания для самостоятельной работы, отменяют кружки и массовые мероприятия, а электричество подают только на критически важные системы; оранжевый (6-24 часа) – очные занятия разрешаются только в тех учреждениях, где имеется автономная энергосистема; остальные переходят на смешанный или асинхронный формат, а все контрольные работы переносятся;

красный (24-72 часа) – в регионах разворачивают образовательные хабы и организуют подвоз детей и учителей к наиболее защищенным опорным школам, где уроки проводятся по гибкому графику;

в регионах разворачивают образовательные хабы и организуют подвоз детей и учителей к наиболее защищенным опорным школам, где уроки проводятся по гибкому графику; критический (более 72 часов) – вступают в действие специальные планы обеспечения непрерывности образования, учеников и студентов могут временно переводить в другие учебные заведения, а пустующие здания консервируют и сливают воду из систем отопления, чтобы избежать замерзания.

Особенности по уровням образования

Для студентів вишів визначит... Источник: Anadolu Развернуть

В детских садах главным ориентиром остается безопасность малышей. Если садик не может обеспечить отопление или горячее питание, директор имеет право сократить продолжительность дня или временно приостановить прием детей.

Школам в МОН разрешили действовать максимально гибко. При необходимости они могут переходить на шестидневную учебную неделю, учиться в две смены, проводить уроки в укрытиях или создавать для учеников цифровые коворкинги.

Для колледжей и вузов в письме предусмотрено изменение графиков практических занятий и особые правила для общежитий. В них студентам строго запрещено пользоваться открытым огнем или самодельными обогревателями. При этом администрация должна организовать круглосуточные зоны для зарядки гаджетов, а в случае угрозы замерзания здания студентов должны будут переселить или эвакуировать.

Защита IT-инфраструктуры и цифровых данных

Отдельно и. о. министра образования Николай Трофименко обратился к работникам образования с призывом сделать защиту серверов, учебных платформ и университетских данных одной из главных задач подготовки к осенне-зимнему периоду. Глава ведомства выделил ключевые шаги, которые ректоры и IT-команды должны выполнить незамедлительно.

Физическая защита оборудования – перенести серверы и сетевые системы в подземные или безопасные помещения с обеспечением автономного питания, вентиляции и пожарной безопасности (без загромождения убежищ для людей).

Облачное резервирование – хранить дубликаты учебных материалов, оценок и баз данных отдельно; они должны быть размещены на сторонних площадках или в защищенных облаках, а не в тех же зданиях.

– хранить дубликаты учебных материалов, оценок и баз данных отдельно; они должны быть размещены на сторонних площадках или в защищенных облаках, а не в тех же зданиях. Автономное питание и интернет – четко рассчитать время работы резервного питания для критически важных систем и обеспечить альтернативные каналы связи.

– четко рассчитать время работы резервного питания для критически важных систем и обеспечить альтернативные каналы связи. Непрерывность обучения – предоставить преподавателям и студентам возможность заранее скачивать лекции и задания для офлайн-работы, а также разработать четкие инструкции на случай выхода из строя основной платформы.

– предоставить преподавателям и студентам возможность заранее скачивать лекции и задания для офлайн-работы, а также разработать четкие инструкции на случай выхода из строя основной платформы. Тестирование и инструктаж – обязательно провести учебные тревоги, на практике проверить возможность восстановления данных из резервных копий и научить студентов и персонал пользоваться альтернативными каналами доступа.

Ранее OBOZ.UA публиковал предложение о том, как организовать учебный процесс в условиях непрерывных обстрелов, выдвинутое писательницей Тамарой Горихой Зерня.