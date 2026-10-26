"Будем честными": образовательный омбудсмен назвала школьные предметы, которые дети могут изучать самостоятельно

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила давать школьникам предметы для самостоятельного изучения. В частности, это касается музыки, рисования или физкультуры. Вместо этого таким дисциплинам, как математика, английский язык, химия, физика и т. д., следует уделять больше внимания.

Такое мнение Лещик высказала в интервью Еспресо, комментируя организацию обучения во время длительных воздушных тревог. По ее словам, предусмотренный государственным стандартом и образовательными программами объем знаний было сложно освоить даже до введения военного положения.

Дети восполняют образовательные потери. Источник: UNICEF Ukraine

"Есть предметы, которые можно давать ребенку для самостоятельного изучения. Например, музыка, рисование, физкультура и т. д. Но есть предметы, которые ребенок должен хорошо усвоить, поэтому их нужно полноценно преподавать. Стоило бы пойти по пути разгрузки программ и оставить самые важные темы, без которых нельзя дальше изучать предмет и перейти в следующий класс. Ведь усвоить весь имеющийся сейчас объем материала в условиях войны невозможно. Будем честными: и до военного положения тот объем знаний, который предусматривают и государственный стандарт, и образовательная программа, было сложно усвоить", – сказала Лещик.

Она также обратила внимание на жалобы родителей по поводу слишком научного содержания учебников и непонятного практического применения знаний. По мнению чиновницы, в программах стоит оставлять прежде всего темы, без усвоения которых ученик не сможет продолжить изучение предмета и перейти в следующий класс. В то же время она подчеркнула, что отступать от государственного стандарта нельзя, однако необходима гибкость.

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"Что касается сокращения количества предметов, то есть образовательная программа, есть государственный стандарт. Можем ли мы от него отступать? Не можем. Но я считаю, что должна быть определенная гибкость", – пояснила чиновница.

Омбудсмен также отметила, что из-за постоянных российских атак в отдельных регионах фактически невозможно обеспечить установленную продолжительность уроков и соблюдение расписания. Она обратила внимание на приграничные и прифронтовые регионы, а также Киев и Киевскую область.

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