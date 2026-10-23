Часть школьников в Украине останется без осенних каникул: когда они будут отдыхать. Данные по регионам

В украинских школах осенние каникулы должны начаться 26 октября 2026 года, однако единого графика для учебных заведений нет. В некоторых общинах Одесской области и в Каменце-Подольском отдых школьников перенесли на декабрь.

Даты осенних каникул определяют педагогические советы и ситуация с безопасностью. В Украине учебный год пройдет с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027-го. I семестр начался 1 сентября и продлится до 23 декабря 2026 года, II семестр – с 11 января до 28 мая 2027-го.

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В большинстве украинских городов школьники отправятся на отдых 26 октября. В частности, это касается Киева, Львова, Черновцов, Тернополя, Ужгорода, Ивано-Франковска, Черкасс, Ровно, Луцка, Хмельницкого и Полтавской области.

В Днепре школьники будут отдыхать с 31 октября по 8 ноября включительно. В Кропивницком даты каникул различаются в зависимости от учебного заведения. В то же время в Одесской области 270 школ в 50 громадах перенесли осенние каникулы на конец декабря. Такое решение приняли по рекомендации образовательного департамента областной военной администрации. В Каменце-Подольском ученики будут отдыхать в декабре, а учеба продолжится в октябре.

График обучения в украинских школах

Учреждения образования должны предоставить родителям информацию об организации учебного года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка обратилась в МОН из-за обучения во время воздушной тревоги, но нарвалась на критику.