Мужчина-няня, молитвы и закрытые отношения: как работает первый в Украине ромский детский сад. Видео

В Мукачево, Закарпатской области, работает детский сад, где воспитателем является мужчина-няня. Детей обучают правилам поведения, математике, готовят к чтению, а также проводят занятия по религии.

Об этом рассказали сотрудники учреждения в интервью Суспільному. По их словам, молитвы играют основную роль в воспитании детей.

"У нас каждый день проходят занятия, из них раз в неделю – математика и подготовка к чтению; на втором году обучения мы учим детей звукам и буквам. В этом году мы выпустили шестерых детей в школу и вместо них приняли 13 новых дошкольников. Кроме того, это религиозный детский сад, и поэтому мы учим их немного молиться", – рассказывают педагоги.

В то же время единственный мужчина-няня Степан Горват делится, что его выбор вызывал удивление, однако его дети посещали этот детский сад, а впоследствии он сам стал здесь воспитателем.

"Моя должность как воспитателя – ухаживать за детьми. Я думал, что впервые в жизни оказался в ситуации, когда я – воспитатель. Но это на меня никак не влияет. Я все делаю с удовольствием. Я очень люблю ухаживать за детьми. В мои обязанности входит присматривать за детьми, помогать им в обучении. В первую очередь нужно научить их, чтобы они либо просили в туалет, либо поднимали руку", – рассказал Горват.

Уроки длятся от 15 до 30 минут. Воспитатели отмечают, что цыганские дети открыты и умеют любить. Атмосфера в детском саду – любящая и мирная.

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