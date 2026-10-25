Почему датские дети вырастают уверенными в себе: 3 привычки родителей, которые стоит перенять

Ребёнок никак не может обуться, а родители сдерживаются, чтобы не сделать это за него. В ресторане малыша поощряют самостоятельно сделать заказ, а не позволяют взрослым говорить за него. Когда ребенку сложно справиться с препятствием на игровой площадке, родители поддерживают его, но не спешат сразу решать проблему. Такие ситуации нередко можно увидеть в Дании.

Одним из главных подходов здесь называют воспитание уверенных в себе детей. Как пишет Times of India, коуч по вопросам родительства Хитеш Матур изучил, как датчане воспитывают своих детей, и сформулировал три принципа, которые помогут сформировать у ребенка необходимую уверенность и сделать ее стойкой. Эта идея связана с психологическим понятием самоэффективности – верой человека в собственную способность выполнить определенную задачу или справиться с конкретной ситуацией. Это не означает, что ребенок всегда будет добиваться успеха. Речь идет об убеждении, что он может попробовать, чему-то научиться и повторить попытку.

Давайте детям настоящие обязанности вместо того, чтобы делать все за них

Давайте ребенку ответственны... Источник: Pexels Развернуть

Матур советует поручать детям задачи, соответствующие их возрасту: самостоятельно заказывать еду, готовить простые перекусы, принимать небольшие решения или, при необходимости, обращаться к другим людям. Цель не в том, чтобы оставить ребенка наедине со всеми делами. Важно вовлекать его в повседневные задачи, а не заранее считать, что он не справится.

Например, в ресторане родители могут помочь маленькому ребенку разобраться в меню, а затем предложить ему самому сказать официанту, что он хочет заказать. Дома ребенок может выбрать один из двух подходящих к погоде комплектов одежды, собрать школьный рюкзак по списку или помочь приготовить завтрак. Такие задачи кажутся обычными, но позволяют практиковаться в принятии решений и видеть их последствия. Когда ребенок справляется с тем, что сначала казалось сложным, у него появляется конкретная причина верить, что в следующий раз он тоже сможет это сделать.

В исследовании, опубликованном в 2006 году в журнале Contemporary Educational Psychology, ученые изучали источники самоэффективности среди 263 учащихся, переходивших в среднюю школу. Среди рассмотренных факторов именно опыт успешного выполнения заданий лучше всего предсказывал уверенность учащихся в собственных академических способностях и способности самостоятельно организовывать обучение. Исследование касалось убеждений, связанных со школой, а не повседневным воспитанием. Однако его результаты подтверждают более общую идею: вера в собственные силы растет благодаря практическому опыту, а не только словам поддержки.

Позволяйте детям идти на посильный риск, а не останавливайте каждую попытку

Не оберегайте ребенка от пад... Источник: Pexels Развернуть

Еще один совет Матура – позволять детям исследовать мир, лазать, пробовать новые занятия и идти на разумный риск, не приказывая им сразу останавливаться. Родителям бывает непросто придерживаться такого подхода. Желание уберечь ребенка от падения, пролитой воды или разочарования вполне естественно. Однако если вмешиваться при первых же признаках трудностей, ребенок может утратить способность понять, с чем он способен справиться самостоятельно.

Например, ребенку, который учится ездить на велосипеде, нужно время, чтобы покачаться, потерять равновесие и попробовать еще раз. А когда он забирается на игровую конструкцию, ему важно самому оценить, куда поставить ногу и удастся ли дотянуться до следующей ступеньки. Это не означает, что детям следует позволять подвергаться опасности, которую они не могут должным образом оценить или контролировать. Родителям следует учитывать возраст и возможности ребенка, принимать во внимание окружающие условия, оставаться рядом и вмешиваться, когда возникает реальная угроза безопасности.

Также важно различать опасную ситуацию и ту, которая просто кажется необычной или сложной. В исследовании 2023 года ученые проанализировали данные 9221 подростка из Норвегии. Оказалось, что подростки, у которых был опыт успешного преодоления трудностей, демонстрировали более высокий уровень самоэффективности. Поддержка родителей, друзей и учителей также была связана с более высокими показателями.

Не спешите спасать ребенка, когда у него что-то не получается

Будьте рядом, но не делайте всё за ребенка. Источник: Pexels

Третий совет Матура – не спешить сразу решать проблему вместо ребенка, когда он сталкивается с трудностями. Родители могут оставаться рядом, подбадривать и помогать при необходимости, одновременно давая ребенку немного времени, чтобы самостоятельно найти выход.

Представьте, что ребенок строит башню из кубиков, но она постоянно рушится. Взрослый может построить башню вместо него, подробно объяснить, что именно нужно делать, или просто взять работу на себя. Другой вариант – спросить: "Как думаешь, что помогло бы сделать ее более устойчивой?", а после этого позволить ребенку поэкспериментировать. Такой подход работает также с головоломками, домашними заданиями, простыми домашними делами и спорами с друзьями, если ребенок не испытывает чрезмерного стресса и проблема ему по силам.

Между поддержкой и вмешательством, когда взрослый все делает вместо ребенка, есть существенная разница. Поддержка помогает ему взяться за сложную задачу, тогда как чрезмерное вмешательство может невольно дать понять, что взрослый не верит в его способность справиться самостоятельно. Это не означает, что родители должны молчать или отказываться помогать. Они могут дать подсказку, показать один из шагов или разбить задачу на более мелкие части. Если ребенок растерялся и не может справиться с эмоциями, уместным решением может стать более активное вмешательство взрослого.

Почему для уверенности в себе недостаточно просто говорить детям, что они невероятные

Уверенность не воспитывается... Источник: Pexels Развернуть

Похвала помогает ребенку почувствовать, что его ценят, но сама по себе не дает опыта преодоления трудностей. Ребенок может слышать, что он чрезвычайно способный, и в то же время растеряться, когда столкнется с заданием, которое раньше никогда не выполнял.

Самоэффективность формируется в конкретных ситуациях. Ребенок может уверенно чувствовать себя в воде, но в то же время стесняться отвечать перед классом. Опыт успеха в одном деле не обязательно избавляет от страха перед другими.

Родители могут помочь, если будут замечать не только результат, но и усилия и прогресс ребенка, объясняя, что именно ему удалось. Вместо общего "Ты невероятный" можно сказать: "Ты пробовал разные способы, пока не нашел тот, который сработал". Так у ребенка появится конкретный пример собственной настойчивости, о котором он сможет вспомнить в следующий раз, когда задача покажется сложной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему дети неосознанно перенимают поведение своих родителей и что сами родители упускают из виду.