Почему дети не хотят идти в детский сад после успешной адаптации: эксперт назвала шесть причин и дала советы родителям

Ребенок, который, казалось, уже привык ходить в детский сад, может внезапно начать плакать и отказываться выходить из дома. Молодых родителей это может озадачить, ведь трудно поверить, что успешная адаптация может дать откат.

Однако причиной такого поведения могут быть накопившаяся усталость, тревога из-за разлуки или то, что малыш все еще находится на этапе привыкания к новому распорядку. Почему это происходит и что с этим делать, рассказала врач и мама четверых детей Людмила Панчук в публикации на своей странице в Facebook.

По словам автора, в начале посещения детского сада ребенка захватывают новые впечатления. Однако через неделю-две он осознает, что это не временное приключение, а ежедневная часть жизни, предполагающая регулярную разлуку с родителями. Именно тогда могут появиться слезы, хотя сначала малыш охотно бежал в группу.

Почему у ребенка случается откат в детском саду

Осознав, что детский сад – н... Источник: Pexels Развернуть

Людмила Панчук назвала шесть распространенных причин, по которым ребенок может снова начать тяжело переживать утренние прощания.

Прошел эффект новизны. Первые дни в детском саду воспринимаются как приключение: вокруг много незнакомого и интересного, можно играть с новыми игрушками и знакомиться с детьми. Но со временем становится понятно, что посещать учреждение придется каждый день, а мама или папа будут каждый раз уходить. Осознание этого может вызвать протест и нежелание оставаться в группе. Накопилась усталость. Новый режим, ранние подъемы, шум, большое количество детей и необходимость соблюдать правила требуют от малыша немало сил. Ребенку также приходится сдерживать эмоции и привыкать к незнакомой обстановке. Сначала любопытство помогает справляться с нагрузкой, но через неделю-две усталость может дать о себе знать. Усилилась тревога из-за разлуки. Тревога разлуки не обязательно постепенно ослабевает – это может происходить волнами. После периода, когда ребенок спокойно оставался в садике, может наступить более сложный этап со слезами и протестами. Такие колебания во время адаптации вполне возможны. Повлияли выходные. После двух дней дома с родителями возвращение к привычному распорядку в понедельник может даваться особенно тяжело. Ребенок снова привыкает к мысли, что придется расстаться с мамой или папой, поэтому после выходных утренние слезы случаются чаще. Начинается болезнь. Уже на второй-третьей неделе посещения садика ребенок может заболеть. Еще до появления температуры он иногда становится вялым, плаксивым и менее охотно соглашается куда-либо идти. Поэтому стоит обращать внимание не только на поведение, но и на общее самочувствие малыша. В садике что-то случилось. Нельзя исключать и конкретные неприятные ситуации: конфликт с другим ребенком, недопонимание с воспитателем, страх перед туалетом, дневным сном или едой. На самочувствие также могут повлиять смена воспитателя или переход в другую группу. Поэтому важно выяснить, что происходит с ребенком в течение дня.

Что делать, чтобы облегчить адаптацию

Родителям важно правильно ре... Источник: Unsplash Развернуть

Прежде всего стоит попытаться выяснить причину нежелания идти в садик. Для этого лучше задавать ребенку конкретные вопросы, а не сразу предполагать, что кто-то его обидел. Например, можно поинтересоваться, с кем он сегодня играл, что было самым веселым или самым грустным, что он ел и спал ли днем. Также можно спросить, что он делает, когда хочет в туалет. При этом не стоит формулировать вопрос в духе: "Тебя кто-нибудь обидел?" – малыш может ответить "да", потому что так просто удобнее.

Еще один способ узнать о переживаниях малыша – поиграть с ним в детский сад с помощью привычных для него кукол или игрушек. Например, разыграть историю о медвежонке, который идет в группу, знакомится с другими зверятами, обедает и ложится спать. Через игру ребенку иногда легче показать или рассказать о том, что его беспокоит.

Важно также поговорить с воспитателем и поинтересоваться, как малыш ведет себя после прощания с родителями: быстро ли успокаивается, играет ли с другими детьми, ест и спит ли. Иногда оказывается, что ребенок плачет лишь несколько минут после того, как мама выходит из группы, а затем спокойно проводит там остаток дня.

Чтобы облегчить утренние прощания, стоит ввести короткий и неизменный ритуал. Это могут быть объятия, поцелуй и привычная фраза вроде: "Я тебя люблю. Я приду после сна и полдника". После этого нужно попрощаться и уходить, не возвращаясь еще на минутку. Повторные прощания могут лишь продлевать тревогу.

В то же время не стоит незаметно исчезать из группы, пока ребенок отвлекся. Всегда нужно попрощаться и объяснить, что родители вернутся. Иначе малыш может начать бояться, что мама или папа исчезнут в любой момент.

Не менее важно сохранять спокойствие и уверенность. Дети хорошо чувствуют эмоциональное состояние взрослых, поэтому колебания и слезы родителей у дверей группы могут усиливать их тревогу. Переживания вполне естественны, но лучше дать им волю уже после прощания с ребенком.

Помочь может и предсказуемость. Стоит заранее рассказывать малышу, что его ждет в течение дня: сначала детский сад, где будут игры, еда и дневной сон, а после этого мама или папа придут и вместе с ним пойдут гулять. Так ребенку легче понять последовательность событий и ждать возвращения родителей.

Для ощущения безопасности можно дать с собой любимую небольшую игрушку, платочек с запахом мамы или фотографию семьи, которую можно положить в шкафчик. Такой переходный предмет будет напоминать о доме и поможет легче переживать разлуку.

После детского сада ребенку нужны спокойствие и дополнительное внимание. Полезно организовать неспешное возвращение домой с перекусом и объятиями, а также каждый день находить 10-15 минут, чтобы побыть вместе без других дел и отвлечений. На этот период желательно укладывать малыша спать пораньше и не перегружать вечера и выходные насыщенными планами.

Если есть такая возможность, на одну-две недели можно сократить время пребывания в детском саду – например, забирать ребенка после обеда. Когда он снова будет чувствовать себя увереннее, продолжительность пребывания можно постепенно увеличивать.

При этом не стоит стыдить малыша за слезы словами "Ты уже большой, а плачешь", пугать тем, что родители уйдут без него, или обещать купить игрушку за посещение детского сада. Не следует и оставлять ребенка дома после каждого утреннего протеста, если для этого нет реальных причин: так может закрепиться связь между плачем и возможностью не идти в группу. Также лучше не обсуждать при малыше, что детский сад плохой или что родители, возможно, ошиблись с решением отдать его туда.

Отдельное внимание нужно обратить на тревожные признаки. Если ребенок категорически боится конкретного человека, места или ситуации, появились синяки или травмы без понятных объяснений, ночные кошмары, энурез после длительного периода без него или заметный регресс в речи, стоит выяснить причину вместе с воспитателем и обратиться к специалистам. Поводом для консультации с педиатром или детским психологом также могут быть регулярные жалобы на боль в животе или голове перед детским садом, отказ от еды и сна, тревога, которая не ослабевает в течение трех-четырех недель, или плач на протяжении всего дня, а не только во время прощания.

Людмила Панчук подчеркивает, что адаптация к детскому саду не всегда проходит постепенно и без трудностей. После удачного начала могут наступить более сложные дни, но это не означает, что предыдущие усилия были напрасны. В такой период ребенку особенно нужны спокойствие, поддержка и уверенность родителей.

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