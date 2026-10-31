Почему ребенок не хочет фотографироваться со всеми, но сам охотно берет в руки камеру: объяснение психологов

Большинству родителей знакома ситуация, когда хотя бы один ребенок отказывается участвовать в общем фото на семейном празднике. При этом этот же ребенок может с легкостью уже через несколько минут сам взять камеру и начать снимать всех присутствующих.

На первый взгляд это кажется противоречием: малыш хочет быть частью общего момента, но не желает оказываться перед объективом. Психологи утверждают, что в некоторых случаях такое поведение может свидетельствовать о том, что ребенку комфортнее участвовать в совместной деятельности, не привлекая к себе всеобщего внимания. Подробнее об этом рассказало издание Times of India.

Психологические исследования детской застенчивости показывают, что желание общаться с другими и комфортное ощущение, когда все смотрят на тебя, – совсем не одно и то же. Некоторым детям нравится находиться среди людей, но они смущаются, когда внимание сосредоточено именно на них. При этом сам по себе отказ фотографироваться не дает родителям оснований однозначно определить, стесняется ли ребенок, чувствует себя неловко, шутит или просто не настроен позировать.

Почему некоторым детям некомфортно, когда на них смотрят

Усталость от праздника или н... Источник: Pexels Развернуть

Для взрослого совместное фото может казаться обычной просьбой. Однако в этот момент ребенок оказывается в ситуации, когда все смотрят на него, указывают, где встать, и просят улыбнуться. Он может чувствовать, будто окружающие оценивают его внешность или поведение, даже если взрослые воспринимают все это как безобидное развлечение.

В исследовании, опубликованном в журнале International Journal of Behavioral Development, ученые изучали ситуации, в которых дети испытывают застенчивость. Они определили три распространенных фактора: незнакомые социальные обстоятельства, вероятность негативной оценки и пребывание в центре всеобщего внимания.

В исследовании приняли участие две группы детей в возрасте около 10 лет. Результаты показали, что застенчивость может зависеть от конкретной ситуации и не обязательно проявляется во всех социальных обстоятельствах. Хотя ученые не изучали непосредственно отказ детей от групповых фотографий, их выводы помогают понять, почему ребенок может охотно фотографировать других, но не желать сам вставать перед камерой.

Почему фотографировать других может быть приятнее, чем позировать

Когда ребенок держит фотоаппарат, у него есть понятная роль. Он сам решает, когда сделать снимок, куда направить камеру и как расположить людей в кадре. Так он может присоединиться к семейному мероприятию, не беспокоясь о выражении собственного лица и не реагируя на просьбы улыбнуться.

Для ребенка, которому некомфортно находиться под пристальным вниманием, это может быть более комфортным способом участвовать в общем деле. При этом другим детям просто нравится управлять процессом фотографирования или заниматься чем-то активным, а не неподвижно стоять перед камерой.

Исследования детской застенчивости также показывают, что ребенок может стремиться к общению, но в то же время сомневаться, стоит ли включаться во взаимодействие. В обзоре исследований 2023 года, посвященном совместным играм застенчивых детей и возможным последующим трудностям, описаны случаи, когда дети наблюдают за игрой сверстников, но не присоединяются к ним. Авторы рассматривают противоречие между желанием взаимодействовать с другими и дискомфортом, который может сопровождать такое взаимодействие.

Однако это не означает, что каждый ребенок, избегающий фотографирования, застенчив или испытывает тревогу. Он может охотно участвовать в игре, танцевать перед родственниками или без возражений позировать для фото в другой день. Многое зависит от обстоятельств.

Каких выводов родителям не стоит делать

Попробуйте дать камеру малыш... Источник: Pexels Развернуть

Отказ ребенка фотографироваться со всеми вместе не означает, что он капризничает, ведет себя невежливо или не хочет общаться с другими. Такое поведение само по себе также не свидетельствует о неуверенности в себе. Возможно, ребенку не нравится, когда ему велят улыбаться, он смущается из-за своей внешности, устал или просто хочет сам фотографировать других. Причины могут меняться в зависимости от ситуации.

Американская академия педиатрии в своих рекомендациях о детской застенчивости отмечает, что некоторым детям от природы нужно больше времени, чтобы освоиться в социальной среде. Часто они чувствуют себя увереннее, когда могут постепенно привыкнуть к новым обстоятельствам.

Поэтому вместо того, чтобы делать далеко идущие выводы всего по одной семейной фотографии, лучше обратить внимание на поведение ребенка в разных ситуациях. Избегает ли он только постановочных фотографий или каждый раз расстраивается, когда на него смотрит группа людей? Охотно ли он участвует в совместных занятиях, если может сам выбрать свою роль? Нравится ли ему участвовать в других формах семейного досуга? Такие наблюдения помогут понять причины отказа, не навешивая на ребенка ярлыки стеснительного или капризного.

Как родителям реагировать

Позвольте ребенку самому выбрать роль. Если он не хочет позировать, можно предложить ему сфотографировать других, помочь расставить всех для снимка или присоединиться к фотографированию позже. Так ребенок сможет принять участие в общем деле без конфликта.

Если он не хочет позировать, можно предложить ему сфотографировать других, помочь расставить всех для снимка или присоединиться к фотографированию позже. Так ребенок сможет принять участие в общем деле без конфликта. Не превращайте отказ в повод для всеобщего внимания. Если постоянно уговаривать ребенка, шутить над его поведением или напоминать, что все его ждут, дискомфорт может только усилиться. Спокойная реакция поможет избежать лишнего напряжения.

Предложите попробовать еще раз, но не давите. Возможно, ребенок согласится сфотографироваться, когда увидит, как позируют другие, или почувствует, что готов присоединиться. Если он и дальше отказывается, стоит уважать его желание, а не заставлять улыбаться перед камерой.

Возможно, ребенок согласится сфотографироваться, когда увидит, как позируют другие, или почувствует, что готов присоединиться. Если он и дальше отказывается, стоит уважать его желание, а не заставлять улыбаться перед камерой. Обратите внимание, распространяется ли дискомфорт на другие ситуации. Если ребенок регулярно избегает общения, расстраивается каждый раз, когда оказывается в центре внимания, или ему трудно участвовать в школьных и других занятиях, стоит деликатно выяснить причины. При необходимости можно обратиться за советом к специалисту.

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