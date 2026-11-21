Почему минус на минус дает плюс? Украинцы запутались в объяснении простого школьного правила

Все мы со школы знаем математическое правило: минус, умноженный на минус, дает плюс. Но сможете ли вы объяснить ребенку, почему это именно так?

С таким вопросом обратился к пользователям Threads репетитор и папа 5 детей по имени Олег. "Задача для взрослых. Тридцать секунд. Почему минус на минус дает плюс? Правило помнят все. А объяснить его ребенку одним предложением, без "так договорились математики", получается не у каждого", – написал он.

Репетитор спросил своих подп... Источник: Скриншот Развернуть

В комментариях пользователи предложили несколько способов объяснить ребенку математическое правило. Некоторые прибегли к бытовым примерам, другие – к аналогиям с движением, направлениями и даже отношениями между людьми.

В частности, один из пользователей попытался объяснить правило через двойное отрицание: "Я не (-) запрещаю (-) тебе смотреть мультфильмы = Я разрешаю (+) тебе смотреть мультфильмы". Однако другой участник обсуждения заметил, что такая логика не всегда работает в реальной жизни: отсутствие запрета еще не означает разрешения. Более того, в разных языках двойное отрицание работает по-разному. Вместо этого предложили более понятную аналогию с деньгами: списать долг – значит добавить средства.

Лингвистическое объяснение н... Источник: Скриншот Развернуть

Другой комментатор объяснил правило через смену направления. По его словам, умножение на минус один разворачивает направление на противоположное. Если число 3 умножить на -1, получим -3. А если -3 еще раз умножить на -1, результатом снова будет 3. Для наглядности можно показать это ребенку на числовой прямой: сначала встать на отметку 3, повернуть к -3, а затем развернуться еще раз и вернуться к 3.

Объяснение с направлением на... Источник: Скриншот Развернуть

Еще один участник дискуссии предположил, что математики позаимствовали правило двойного отрицания у лингвистов. Однако ему возразили: правило знаков сформулировали задолго до современных лингвистических объяснений. В частности, автор поста напомнил, что индийский математик Брахмагупта описал его еще в 628 году, используя понятия долгов и имущества. А двойное отрицание в языке не всегда означает утверждение: например, фраза "я ничего не видел" не превращается в утверждение, что человек что-то видел.

Также пользователи предлагали объяснять правило с помощью геометрии. Один из них обратил внимание на то, что площадь прямоугольника в третьем квадранте координатной плоскости все равно имеет положительное значение. В ответ ему заметили, что площадь вычисляют по абсолютным значениям длин сторон, поэтому этот пример уже опирается на правило знаков, которое нужно объяснить.

Даже маленькие дети хорошо п... Источник: Скриншот Развернуть

Многие комментаторы выбрали аналогию с долгами. Например, одна пользовательница описала ситуацию, когда человек занял 50 гривен и таким образом образовалась нехватка этой суммы. Когда деньги возвращают, нехватка исчезает, а финансовое положение улучшается на 50 гривен. Автор поста уточнил, что этот пример объясняет, почему минус на минус дает плюс: устранить нехватку означает получить положительное значение. А умножение двух отрицательных чисел работает по той же логике, только речь идет о нескольких одинаковых долгах.

Еще одна комментаторка предложила запоминать правило через ассоциации с друзьями и врагами: друг друга – тоже друг, враг друга – враг, а враг врага – друг. Другой способ объяснения касался долгов: если человек должен деньги двум людям, его общий долг увеличивается.

Концепция "враг моего врага... Источник: Скриншот Развернуть

Отдельную аналогию пользователи построили на примере движения к определенной цели. Если человек идет вперед лицом к пункту назначения, он приближается к нему. Если движется назад, но лицом к цели, то удаляется. А вот когда отступает спиной к пункту назначения, но лицом в противоположную сторону, он все равно приближается к нему. Так, сочетание двух противоположных направлений дает движение в нужную сторону.

Направление движения – еще о... Источник: Скриншот Развернуть

Почему минус на минус дает плюс

Действительно, проще всего объяснить это правило на примере долгов. Представим, что человек должен 3 гривны. В математике это можно обозначить числом -3. Если таких долгов два, общая сумма составит -6, ведь (-2) х 3 = -6.

А теперь представим, что эти два долга нужно аннулировать. Аннулирование каждого долга означает, что человек больше не должен 3 гривны, то есть его финансовое положение улучшается на эту сумму. Следовательно, аннулировать два долга по 3 гривны – значит получить плюс 6 гривен. Именно поэтому (-2) х (-3) = 6.

То есть умножение на отрицательное число меняет знак результата на противоположный. Если изменить знак дважды, он возвращается к исходному. Поэтому произведение двух отрицательных чисел всегда положительно.

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