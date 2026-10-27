Почему одежда бьется током и в темноте вспыхивает искрами: простое объяснение физика

Осенью и зимой, когда мы носим объемную теплую одежду, с нами время от времени случается одна и та же неприятность – металлические предметы начинают бить нас током. И у этого явления есть четкое объяснение с точки зрения физики.

Что при этом происходит и почему во всем виноват именно свитер, рассказал учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков. Простое объяснение он опубликовал у себя в Instagram.

По словам учителя, все начинается с трения ткани о кожу или волосы. Когда человек надевает или снимает теплый свитер, материал плотно соприкасается с телом и трется о него. В этот момент происходит обмен электронами между разными материалами. "Прикол в том, что именно во время этого трения происходит, скажем так, ограбление", – объяснил Цыганков.

Ткань и кожа после такого контакта получают разные электрические заряды: одна поверхность приобретает избыток электронов (отрицательный заряд), а другая теряет их (положительный заряд). Так возникает статическое электричество, которое накапливается на одежде и теле. Цыганков в шутку назвал человека в такой ситуации "ходячим аккумулятором".

Этот заряд некоторое время остается на поверхности, поскольку воздух и сухая одежда плохо проводят электрический ток. Все, что ему остается в таких условиях, – ждать возможности разрядиться.

И разряд происходит, когда "ходячий аккумулятор" касается металлического предмета, который благодаря своим свойствам обладает высокой электропроводностью, – это открывает путь для электронов. "Они мгновенно, за долю секунды перепрыгивают с вас на предмет. Этот быстрый скачок миллиардов частиц мы и ощущаем как такой болезненный укол. А если еще и выключить свет, в темноте даже можно увидеть настоящую микроскопическую молнию", – описал физический процесс Цыганков.

Языком науки, искры, возникающие во время переодевания, и неприятные удары током при прикосновении к металлу – проявления статического электричества. Они особенно заметны, когда одежда и воздух сухие, ведь в таких условиях электрический заряд легче накапливается на поверхностях.

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