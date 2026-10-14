Почему первый месяц занятий в любом кружке в Испании стоит вдвое дороже? Украинка раскрыла интересный факт

В Испании родителям приходится платить двойную сумму за первый месяц посещения любого кружка для детей. Это называется matrícula — разовый вступительный взнос при записи в частные или получастные учреждения внешкольного образования. Например, детский кружок, бассейн, спортзал или языковые курсы.

Об этом в посте в Instagram рассказала украинская мама двух девочек, проживающая в Испании, Вероника Маруженко. По её словам, сумма взноса чаще всего равна стоимости целого месяца занятий.

Сколько стоит первый месяц кружка в Испании

Женщина отмечает, что иногда на курсах за эти деньги могут выдавать учебники, в бассейне — фирменную шапочку или рюкзак, в спортзале — стартовый набор. Но обычно это плата за регистрацию.

"Ты платишь за то, чтобы тебя вообще внесли в систему и забронировали место. Никаких материальных вещей взамен. Для испанцев это абсолютно нормально, а для нас — мягко говоря, непривычно", — добавляет она.

Если же дети ходят в несколько кружков, то это может создать двойную нагрузку на семейный бюджет. Ведь, например, вместо трёх ежемесячных платежей родителям нужно отдать шесть (три за сами занятия и три взноса).

Почему в Испании первый меся... Источник: Unsplash Развернуть

Женщина подчеркивает, что взнос не всегда возвращается, поэтому если ребенок через неделю передумает ходить на занятия, деньги не вернут. Некоторые спортивные залы и сетевые курсы проводят акции "Matrícula GRATIS" (бесплатная регистрация), но, по её словам, на детские кружки и секции таких скидок практически не бывает.

Маруженко советует сначала уточнить стоимость взноса и размер ежемесячной оплаты, прежде чем оформлять договор.

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