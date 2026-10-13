Почему во время отключения света нет воды, но ездят трамваи? Объясняет физик

Дети часто испытывают недоумение из-за отключений света, которые вновь начались в Украине. Они не всегда понимают, почему у соседей есть свет, а дома – нет, почему трамваи ездят, а воду при этом домой не подают. Ответить на главные вопросы взялся учитель физики и кандидат физико-математических наук Павел Виктор.

О том, как устроены отключения электроэнергии, финалист Global Teacher Prize Ukraine 2021 рассказал порталу "Освитория". Причем объяснил это простыми словами, чтобы понял даже малыш, который ничего не слышал о физике.

Почему уличное освещение работает, а дома нет света?

Уличное освещение нужно не только для безопасности водителей. Электросеть имеет три фазы, нагрузку на которые нужно уравновешивать. Если нагрузка распределена неравномерно, напряжение в сети может опасно измениться: вместо привычных 220 В в розетках может появиться 380 В, из-за чего бытовая техника выйдет из строя. Чтобы этого избежать, энергетики могут отключать одни дома или подключать дополнительную нагрузку к другой фазе, например, включать уличное освещение.

Дома и трамваи питаются от разных линий. Источник: Unsplash

Почему трамваи ездят, когда в домах нет электричества?

Городской электротранспорт получает питание от отдельной сети, которая отличается от бытовой напряжением и схемой работы. Поэтому отключение электроэнергии в жилых домах не обязательно означает, что трамваи остановятся.

Почему свет могут отключать не по графику?

Плановые и стабилизационные отключения помогают снизить нагрузку на электросеть. Аварийные же возникают из-за непредвиденных повреждений – например, в результате обстрелов или перегрузки оборудования.

Электроэнергия проходит через несколько уровней трансформации: от высоковольтных сетей до районных подстанций, а оттуда – к местным трансформаторам, которые понижают напряжение до 220 В для потребителей. Именно на последнем этапе, объясняет Павел Виктор, нередко возникают аварии и пожары. Особенно уязвимым оборудование может быть после восстановления электроснабжения, когда люди одновременно включают стиральные машины, электроплиты и другие мощные приборы.

Почему одни дома отключают, а другие – нет?

Дома, подключенные к той же линии, что и объекты критической инфраструктуры, могут иметь электричество чаще. Речь идет, в частности, о больницах, насосных станциях, вышках мобильной связи, оборонных предприятиях и т. п. Однако при значительном дефиците электроэнергии могут отключать и такие дома. В городе важно сохранить отопление, водоснабжение и связь. Остальным иногда приходится пожертвовать.

Почему есть свет, но нет интернета?

Дело в том, что интернет-провайдеры могут быть подключены к разным ветвям электросети. Поэтому даже в соседних домах ситуация отличается: у одного провайдера есть питание, а у другого – нет.

Электропитание необходимо и... Источник: Pexels Развернуть

Почему при отключении электричества пропадает вода?

В многоэтажных домах воду на верхние этажи часто подают насосы с электродвигателями. Когда нет электричества, они останавливаются, и водоснабжение может прекратиться. Если насосы используются и в системе централизованного отопления, перебои с электричеством могут влиять также на подачу тепла.

Нужно ли выключать технику перед восстановлением электроснабжения?

Да, особенно если заметно, что напряжение нестабильно, а лампы мерцают. Такие колебания опасны для электроники: ноутбуки, компьютеры и телевизоры могут выйти из строя. Поэтому чувствительные приборы лучше отключать от сети, если есть признаки перепадов напряжения. А вот электроплита или холодильник должны с этим справиться.

Сколько бензина расходует генератор?

Расход зависит от мощности и модели. По словам Павла Виктора, бензиновый генератор мощностью 5 кВт потребляет примерно 2–2,5 литра топлива в час. При непрерывной работе это может обойтись примерно в 1,5 тысячи гривен в сутки. В то же время после нескольких часов работы генератору нужен перерыв – в зависимости от модели это обычно 4–8 часов.

Мощность генератора должна быть как минимум на 25% выше суммарной мощности приборов, которые планируется подключить одновременно. В противном случае перегрузка может привести к пожару.

Почему генератор нельзя ставить в квартире?

Самая большая опасность – угарный газ, который образуется при сгорании топлива. Он не имеет запаха, но очень опасен, ведь препятствует переносу кислорода в крови. Человек может не заметить отравление, потерять сознание и погибнуть.

Поэтому генераторы нельзя использовать в помещениях, в частности в гаражах. Учитель посоветовал соблюдать правила безопасности и устанавливать их под открытым небом, не менее чем в 6 метрах от окон и дверей и в метре от стен. Такие устройства лучше всего подходят для частных домов с собственной территорией. Также стоит помнить о шуме: даже небольшие модели могут создавать шум на уровне 60 децибел.

Чем инверторный генератор отличается от обычного?

Он преобразует вырабатываемый генератором ток в постоянный, а затем снова в переменный с параметрами, необходимыми для бытовой сети, – он имеет параметры 220 В и 50 Гц. Благодаря этому инверторные модели обеспечивают более стабильное питание, потребляют меньше топлива при небольшой нагрузке и часто имеют шумозащитный корпус. Однако стоят они примерно в 2–2,5 раза дороже обычных генераторов.

Бывают генераторы для неболь... Источник: АЛЕКСАНДР ГИМАНОВ Развернуть

Может ли один генератор обеспечить электроэнергией многоэтажное здание?

Да, но для этого требуется мощное промышленное оборудование. По словам физика, для многоэтажных домов могут использоваться дизельные генераторы мощностью 500–2000 кВт. Для дома на 16 и более этажей потребляемая мощность может составлять 800–1000 кВт.

Такое оборудование стоит миллионы гривен и требует профессионального подключения и обслуживания. Самостоятельно подключить генератор к дому жильцы не могут: для этого нужны специалисты. Устанавливать такие устройства в подвалах запрещено.

Есть ли смысл покупать солнечную панель зимой?

Да, если выбрать достаточно мощную модель. Панели размером с ладонь почти не помогут, зато стоит рассматривать устройства размером примерно с лист А3 и мощностью от 10 Вт. Сам Павел Виктор приобрел панель на 28 Вт с двумя USB-выходами, к которым можно подключить два powerbank.

Конечно, в пасмурную погоду зарядка будет длиться дольше. Для стабильной работы панель целесообразно разместить у окна, выходящего на юг. Заряжать от нее внешний аккумулятор можно днем, когда есть естественный свет.

Почему телефон лучше заряжать не напрямую от солнечной панели?

При слабом освещении подача энергии может постоянно прерываться: телефон то подключается к панели, то отключается. Из-за этого он может тратить больше энергии, чем получает. Поэтому лучше днем заряжать от солнечной панели powerbank, а уже вечером – телефон от него.

Перегружают ли мощные портативные зарядные устройства электросеть?

Нет, сами по себе внешние аккумуляторы большой емкости не создают значительной нагрузки на сеть. Они просто дольше заряжаются, а их мощность обычно составляет всего несколько десятков ватт – примерно как у обычной лампы накаливания.

Можно ли подключить электроплиту или холодильник к большому аккумулятору?

Для таких приборов нужна мощная портативная электростанция, особенно если речь идет об электроплите. По оценке Павла Виктора, соответствующие устройства могут стоить от 30 тысяч до 360 тысяч гривен. Они способны в течение нескольких часов питать освещение и бытовую технику, но для полной зарядки им обычно требуется 6–8 часов. Если электричество подается только на короткие промежутки времени, восстановить заряд может быть сложно.

Стоит ли покупать powerbank для ноутбука, если электричество подают на 2–3 часа?

По словам физика, в таких условиях это может быть нецелесообразно: для зарядки ноутбука требуется не менее 4–6 часов.

Можно ли немного зарядить ноутбук обычным внешним аккумулятором для телефона?

Обычный телефонный внешний аккумулятор для этого не подходит, поскольку устройства работают с разным напряжением. Для смартфона обычно используется напряжение 5 В, тогда как ноутбуку требуется примерно 18-19 В. Поэтому для зарядки компьютера нужен внешний аккумулятор, рассчитанный именно на такую технику.

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